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SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
14:10
SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Antalya'ya gitmek üzere havalanan helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kırıma uğradı. Helikopter, hastanenin yanındaki boş alana düşerken, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Çoşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Saykal kurtarılamadı. SABAH, Türkiye'nin yüreğini yakan kazadaki, kahreden detaya ulaştı.