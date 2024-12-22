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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:10

SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!

SON DAKİKA… Antalya'ya gitmek üzere havalanan helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kırıma uğradı. Helikopter, hastanenin yanındaki boş alana düşerken, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Çoşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Saykal kurtarılamadı. SABAH, Türkiye'nin yüreğini yakan kazadaki, kahreden detaya ulaştı.

Erdoğan ÖZTÜRK
SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!

Bu sabah Muğla'dan gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Antalya'ya gitmek üzere havalanan helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kırıma uğradı.

SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!

Helikopter, hastanenin yanındaki boş alana düşerken Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Çoşkun ve Yardımcı Sağlık Personeli Selçuk Saykal'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!

CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Aileler cenazeleri almak için Muğla'ya yola çıkarken cenazelerin enkazdan çıkartılmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!

Yanma nedeniyle tanınmaz haldeki cenazelerin ise DNA testi gerektirmesi durumunda yakınlarından DNA öreği alınacağı kaydedildi.

SON DAKİKA… Muğla’daki helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay ortaya çıktı!

Cenaze işlemlerini ardından cenazelerin ailelerin memleketlerine gönderileceği kaydedildi.

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