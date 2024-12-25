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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:22

SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

SON DAKİKA... Muğla'da pazar günü kırıma uğrayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra yere çakıldı. Feci kazada 2'si pilot, biri doktor ve biri sağlık personeli 4 kişinin şehit düştüğü açıkladı. Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal'ın kahramanlık dolu hayat hikayesi ise Türkiye'yi ağlattı.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra kırıma uğrayan helikopterin yere düşmesi sonucu hayatını kaybeden Helikopter Şehitlerinden biride Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal'dı. SABAH, 3 çocuk babası şehidin kahramanlık dolu hayat hikayesine ulaştı.

SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Türkiye, helikopter şehitlerine ağladı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu 4 vatan evladı şehit oldu. Şehitlerden geriye ise sadece onların hayat hikayeleri kaldı.

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SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

SABAH, 3 çocuk babası şehidin kahramanlık dolu hayat hikayesine ulaştı. Motosiklet tutkusu ve iyilikseverliği ile zihinlere kazınan 34 yaşındaki üç çocuk babası Selçuk Saykal'ın Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği'ne üye olduğu ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

30 Ekim 2020 yılında yaşanan İzmir depreminde de görev alan Selçuk Saykal'ın ortaya çıkan fotoğrafı ise yürek yaktı.

SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Günlerce bir can kurtarmak için mücadele eden Saykal'ın sandalyede iki büklüm olduğu anlara ilişkin Tamga Genel Başkanı Yağız Kızılkaya SABAH'a konuştu.

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