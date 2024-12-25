SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

SABAH, 3 çocuk babası şehidin kahramanlık dolu hayat hikayesine ulaştı. Motosiklet tutkusu ve iyilikseverliği ile zihinlere kazınan 34 yaşındaki üç çocuk babası Selçuk Saykal'ın Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği'ne üye olduğu ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.