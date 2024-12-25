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SON DAKİKA... Muğla’daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
10:22
SON DAKİKA... Muğla'da pazar günü kırıma uğrayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra yere çakıldı. Feci kazada 2'si pilot, biri doktor ve biri sağlık personeli 4 kişinin şehit düştüğü açıkladı. Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal'ın kahramanlık dolu hayat hikayesi ise Türkiye'yi ağlattı.