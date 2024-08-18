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Giriş Tarihi: 18.08.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:07

SON DAKİKA | Muğla'daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri: Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahalesi sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Yatağan'da çıkan yangının 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş.'nin 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında körükleri yaktıkları kısımdan yangın büyüyerek yayıldığı tespit edildi. Şüpheliler M.Ş. ve İ.Ş. Bilinçli Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
SON DAKİKA | Muğla’daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Saat 13.24 de eş zamanlı olarak Yatağan Yava Mahallesi ve Ula ilçesi sırtlarında ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüme kaydediyor. Her iki yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.
ştı.

SON DAKİKA | Muğla’daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

TAHLİYE ÇAĞRISI GELDİ

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından dolayı belediyeden iki mahalleyi tahliye çağrısı geldi. Ayrıca iş makinesi ve su tankeri olanların yangınla mücadeleye destek vermesi istendi. Duyuruda, "Bölgemizde çıkan orman yangını nedeniyle Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallemizin acil olarak boşaltılması gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | Muğla’daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Ayrıca bugün çıkan Yatağan yangını nedeniyle Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA | Muğla’daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke Karayolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önemle rica olunur" denildi.

Muğla'da yangın

SON DAKİKA | Muğla’daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

ARI KOVANINDAN ÇIKTI

Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Yava Mahallesinde saat 12.00 sıralarında 108 ada 53 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş.'nin 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında körükleri yaktıkları kısımdan yangın büyüyerek yayıldığı tespit edildi.

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