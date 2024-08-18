SON DAKİKA | Muğla’daki orman yangınında vahim ihmal! Çıkış nedeni belli oldu: 2 şüpheli gözaltında

Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Saat 13.24 de eş zamanlı olarak Yatağan Yava Mahallesi ve Ula ilçesi sırtlarında ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüme kaydediyor. Her iki yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

ştı.