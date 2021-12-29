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Haberler Yaşam Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 11:11

Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...

Son dakika haberleri: İstanbul başta olmak üzere önce Marmara, ardından Ege ve yer yer Akdeniz ile Karadeniz'de görülen haftalarca süren mücadeleyle ancak bertaraf edilebilen Müsilaj ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Deniz canlılığını tehdit eden ve tehlikeli boyutlara ulaşan Müsilaj konusunda yeniden baş gösterme riskine dikkat çeken uzmanlar dip balıklarında bir etkinin olmadığı ancak kıyı ve yüzeye yakın büyüyen hamsi, istavrit gibi balıklarda bu müsilaj etkisinin gözlendiğini belirtti. İşte müsilaj konusundaki araştırma ve son dakika açıklamaları

Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...

Son dakika haberler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri tarafından 'Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi' projesi kapsamında yürütülen araştırmalarda aralık ayı çalışmaları tamamlandı. Zooplanktonları yiyerek büyüyen hamsi, çaça, sardalya ve istavrit gibi balıkların küçükken avlanmaları nedeniyle azaldığını belirten Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, bunun neticesinde, hayvansal küçük deniz mikro canlıları olan zooplanktonların ortamda bol olması nedeniyle denizanalarının son yıllarda çoğalıp, büyüdüklerine ve kirlilik baskısıyla birlikte müsilajın oluşmasına neden olduklarına dikkat çekti.

Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...

BU, SİSTEMDE BİR TEHLİKE OLDUĞUNUN İŞARETİ

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, "Zooplankton miktarının az olması denizanası aşırı üremesi ve küçük pelecik balık yavrularının az miktarda olması sistemde bir tehlikeye işarettir. Bu kesin müsilaj olacak anlamında gelmemektedir. Ancak denizanalarının aşırı üremesi ve ortamda zooplankton tüketecek balık yavrularının olmaması bir sonraki aşamada yoğun kirlilik yükü ile birlikte müsilajı ortaya çıkarabilir" dedi.

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Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...

TÜBİTAK DESTEKLİYOR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu yıl Marmara Denizi'nde görülen yoğun müsilaj sonrası araştırma için çağrı yaptı.

Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Avlama, İşleme Teknolojisi Bölümü'nün bu çağrı üzerine hazırladığı 'Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi' projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Son dakika | Müsilaj kabusu geri mi geliyor? En çok tüketilen balıklar...

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban öncülüğünde gerçekleştirilen projede, Prof. Dr. Ali İsmen, Prof. Dr. Ugur Altınağaç, Prof. Dr. Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Özekinci, Dr. Öğretim Üyesi Alkan Oztekin, Dr. Öğretim Üyesi Fikret Çakır, Araştırma Görevlisi Yusuf Şen, Araştırmacı Umut Tuncer, gemici Osman Odabası, bursiyer Oğuzhan Ayaz, G. Erman Uğur, Tekin Demirkiran ve B. Burkay Selçuk görev aldı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise danışmanlık yaptı.

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