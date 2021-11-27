Mersin'de 10 Kasım günü kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni milyonlar tarafından merak edilirken, Dedesi Hasan Yağal polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Peki, Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi sanılan ve biyolojik babası çıkan Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme'yi kim öldürdü, katili kim? İşte son dakika haberinin ayrıntıları;