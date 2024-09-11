Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:19
Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!
Haftalardır tüm Türkiye tek yürek olarak 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunmasını bekliyordu. Ancak ümitli bekleyişe rağmen 8 Eylül'de minik Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Öte yandan gizli itirafçı olan Nevzat B. Narin'in bedeninin amcası Salim Güran tarafından kendisine verilerek, 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz deresine gömdüğünü itiraf etmişti. 5 Eylül'de amca Güran'ın avukatlığını üstlenen Seda Toğrul ise yeni gelişmelerin ardından amcanın avukatlığından çekildiğini duyurdu. "Bir anne olarak devam edemeyeceğimden..." İşte haberin detayları…