Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:19

Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!

Haftalardır tüm Türkiye tek yürek olarak 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunmasını bekliyordu. Ancak ümitli bekleyişe rağmen 8 Eylül'de minik Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Öte yandan gizli itirafçı olan Nevzat B. Narin'in bedeninin amcası Salim Güran tarafından kendisine verilerek, 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz deresine gömdüğünü itiraf etmişti. 5 Eylül'de amca Güran'ın avukatlığını üstlenen Seda Toğrul ise yeni gelişmelerin ardından amcanın avukatlığından çekildiğini duyurdu. "Bir anne olarak devam edemeyeceğimden..." İşte haberin detayları…

İHA
Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulunmuştu.

Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!

Gözaltına alınan mahalle muhtarı amcası Salim Güran, 2 Eylül'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!

5 Eylül'de Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Seda Toğrul, müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu.

Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!

"SAVUNMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Toğrul, müdafilikten çekildiğini şu ifadelerle duyurdu: "Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

Son dakika Narin Güran cinayeti: Amcanın avukatı bu sözlerle davadan çekildi!

Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken anayasanın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delileri de göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

SON DAKİKA