SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN’İN KATİLİ KİM?

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde bulundu. Günler sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı. Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ederken, yeni bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...