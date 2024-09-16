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Giriş Tarihi: 16.09.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:09

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN'İN KATİLİ KİM?

SON DAKİKA HABERLERİ: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 11 kişi tutuklanırken, küçük kızın tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Öte yandan, olayla ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobil ile 7 dakika. Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdı, Bahtiyar'ın aracı da dere kenarına saat 15.40'da geldi. Yolda harcanan 7 dakikalık zaman çıkarıldığında kalan 18 dakikada ne olduğu titizlikle araştırılıyor.

DHA
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN’İN KATİLİ KİM?

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde bulundu. Günler sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı. Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ederken, yeni bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN’İN KATİLİ KİM?

CANSIZ BEDENİ ÇUVALIN İÇEİRİSİNDE, TAŞLA GİZLENDİ!

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde ve üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak ölü bulundu.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN’İN KATİLİ KİM?

Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN’İN KATİLİ KİM?

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR 50 DAKİKA BOYUNCA DERE YATAĞINDA KALDI

Bu kapsamda kırmızı bir otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın bölgeye gelip, park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı belirlendi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN’İN KATİLİ KİM?

Jandarmanın çalışmasıyla kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu saptandı. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

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