Giriş Tarihi: 16.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
19:09
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 18 dakikalık sır perdesi aralanmayı bekliyor - NARİN'İN KATİLİ KİM?
SON DAKİKA HABERLERİ: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 11 kişi tutuklanırken, küçük kızın tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Öte yandan, olayla ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, cesedi çuvala koyduğunu söylediği evi ile götürüp sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobil ile 7 dakika. Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdı, Bahtiyar'ın aracı da dere kenarına saat 15.40'da geldi. Yolda harcanan 7 dakikalık zaman çıkarıldığında kalan 18 dakikada ne olduğu titizlikle araştırılıyor.