SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! "Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez"

Narin'i o şekilde torbaya koyup gömen Nevzat'ın katil olduğunu iddia eden Hediye Güran, cezaevinde Yüksel Güran ile her gün bir saatlik havalandırma sırasında görüştüklerini de söyledi. Yüksel'in ağıtlarının tüm cezaevini inlettiğini de söyleyen Hediye Güran, Yüksel ile koğuşlarının altlı üstlü olduğunu ve sürekli sohbet ettiklerine de dikkat çekti.