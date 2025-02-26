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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! "Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez"
Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 09:18

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! "Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez"

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran ilk kez konuştu. Katıldığı canlı yayında konuşan Hediye Güran, "Ben Narin cinayeti ile ilgili bişey bilseydim konuşurdum. Bu olayda kimseyi ne Yüksel'i, ne Enes'i, ne de Salim'i korumuyorum" dedi. Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez." dedi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez

Son dakika haberleri: Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında ilk kez konuştu.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez

Narin'i o şekilde torbaya koyup gömen Nevzat'ın katil olduğunu iddia eden Hediye Güran, cezaevinde Yüksel Güran ile her gün bir saatlik havalandırma sırasında görüştüklerini de söyledi. Yüksel'in ağıtlarının tüm cezaevini inlettiğini de söyleyen Hediye Güran, Yüksel ile koğuşlarının altlı üstlü olduğunu ve sürekli sohbet ettiklerine de dikkat çekti.

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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez

Her görüşmelerinin ve konuşmalarının tek konusunun Narin olduğunun altını çizen Hediye Güran, "Yüksel ile biz kardeş gibiyiz. O da kızının katilleri kim bunun açığa çıkmasını istiyor.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez

Bana 'hep kızımın katili bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür yatarım' diyordu." dedi.

Hediye Güran

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez

DOĞUM KONTROL HAPI OLAYI

Soruşturma sorasında Hediye Güran'ın doğum kontrol hapı da kullandığı sosyal medya platformlarında işlenmişti.

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