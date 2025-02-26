Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! "Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez"
Giriş Tarihi: 26.02.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
09:18
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! "Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez"
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran ilk kez konuştu. Katıldığı canlı yayında konuşan Hediye Güran, "Ben Narin cinayeti ile ilgili bişey bilseydim konuşurdum. Bu olayda kimseyi ne Yüksel'i, ne Enes'i, ne de Salim'i korumuyorum" dedi. Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez." dedi.