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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:43

SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evlerinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti dosyasının önümüzdeki hafta içerinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin merak ettiği Narin Güran cinayeti dosyasının önümüzdeki hafta içerisinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi.

SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

Diyarbakır'da birçok kritik dava dosyasına bakan Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 944 sayfalık Narin Güran cinayeti dosyasını detaylı bir şekilde ele alacak.

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SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı itirazı da görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

Sanık avukatlarının da yaptığı itirazlar görüşülecek ve karar alınacak. İstinaf süreci tamamlandıktan sonra Narin Güran cinayeti dosyası, Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Narin cinayetinde son sözü Yargıtay söyleyecek.

SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

CİNAYETTE 4 SANIĞA HAPİS VERİLDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, küçük kızı kim neden öldürdü sorusu yargılama sonucunda da yanıt bulmadı.

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