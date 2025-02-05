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SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
13:43
SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evlerinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti dosyasının önümüzdeki hafta içerinde Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde ele alınmaya başlayacağı belirtildi. İşte detaylar...