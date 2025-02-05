SON DAKİKA | Narin Güran davasında önemli gelişme! Kritik tarih belli oldu: Tüm Türkiye merakla bekliyor...

CİNAYETTE 4 SANIĞA HAPİS VERİLDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, küçük kızı kim neden öldürdü sorusu yargılama sonucunda da yanıt bulmadı.