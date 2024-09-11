Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.09.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:32

SON DAKİKA... Narin Güran'ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran'dan dikkat çeken açıklama!

Diyarbakır'da hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye'nin yüreğini yaktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki sorgusunda Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan teslim aldığını anlattı. Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve amcaları başta olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Narin'in 2019'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ablası Tülin'in ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınmayan tek amca Erhan Güran ise A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedenini açıkladı.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran’dan dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da vahşice hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin evladıydı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran’dan dikkat çeken açıklama!

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin'in cinayetindeki en büyük şüpheli ise amca Salim Güran'dı. Amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklanırken gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar, sorgusunda kan donduran itirafı yaptı. Küçük kızın cesedini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve Eğritutmaz Deresi'ne bıraktığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Narin Güran’ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran’dan dikkat çeken açıklama!

"200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Nevzat Bahtiyar, "Amca Salim Güran, bana Narin'in battaniyeye sarılı cesedini gösterdi ve 'Bunu yok et' dedi. 200 bin TL teklif etti" ifadelerini kullandı. Amca, itirafçının ifadesini kabul etmezken Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran’dan dikkat çeken açıklama!

NARİN'İN ABLASI NEDEN ÖLDÜ? SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Otopsi işlemleri tamamlanana Narin, köyünde gözyaşlarıyla toprağa verilirken yürütülen soruşturma kapsamında aralarında küçük kızın annesi, babası, ağabeyleri, amcalarının da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019'da, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Tülin Güran'ın ölümünü araştırmak için de düğmeye bastı. Bu kapsamda salı günü hastaneden tüm bilgi, belge ve dosyalarının talep edildiği vurgulandı.

SON DAKİKA... Narin Güran’ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran’dan dikkat çeken açıklama!

NARİN'İN GÖZALTINA ALINMAYAN TEK AMCASI A HABER'E KONUŞTU

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran ise A Haber'e önemli açıklamalar yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e konuşan amca Erhan Güran, "Bizim tek amacımız Narin kızımızın katilinin bulunup cezalandırılması" ifadelerini kullandı. Mehmet Geçgel'in "Bu sizin kardeşiniz olsa bile mi?" sorusunu ise "Kim olursa olsun. Hiç fark etmez, kesinlikle cezalandırılmalı" şeklinde cevapladı.

SON DAKİKA