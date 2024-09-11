SON DAKİKA... Narin Güran’ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran’dan dikkat çeken açıklama!

NARİN'İN GÖZALTINA ALINMAYAN TEK AMCASI A HABER'E KONUŞTU

Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası Erhan Güran ise A Haber'e önemli açıklamalar yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e konuşan amca Erhan Güran, "Bizim tek amacımız Narin kızımızın katilinin bulunup cezalandırılması" ifadelerini kullandı. Mehmet Geçgel'in "Bu sizin kardeşiniz olsa bile mi?" sorusunu ise "Kim olursa olsun. Hiç fark etmez, kesinlikle cezalandırılmalı" şeklinde cevapladı.