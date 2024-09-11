Giriş Tarihi: 11.09.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
23:32
SON DAKİKA... Narin Güran'ın ablası Tülin neden öldü? Amca Erhan Güran'dan dikkat çeken açıklama!
Diyarbakır'da hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin Güran Türkiye'nin yüreğini yaktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki sorgusunda Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan teslim aldığını anlattı. Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve amcaları başta olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Narin'in 2019'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ablası Tülin'in ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınmayan tek amca Erhan Güran ise A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedenini açıkladı.