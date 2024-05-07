SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'şu branş önemlidir' ya da 'şu branş önemsizdir' diye bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir smilasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik.