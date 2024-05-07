Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:08

SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tekin 'Ne Kadar Öğretmen Atanacak?' sorusuna yanıt verdi. Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını kaydetti ve branşları duyurdu. İşte öğretmen ataması haberinin detayları...

SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atama sayısı ve takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi.

SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'şu branş önemlidir' ya da 'şu branş önemsizdir' diye bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir smilasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik.

SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyim.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499
Rehberlik 1597,
Din kültü öğretmenliği 1594,
İngilizce 968.

SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

SON DAKİKA