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SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:08
SON DAKİKA: Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin branşları açıkladı! İşte detaylar
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tekin 'Ne Kadar Öğretmen Atanacak?' sorusuna yanıt verdi. Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını kaydetti ve branşları duyurdu. İşte öğretmen ataması haberinin detayları...