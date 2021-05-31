Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen nefes kredisi başvuru süreci yarın itibarıyla başlıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ve diğer birçok banka tarafından koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen esnaflara sağlanacak olan kredinin toplamda 10 banka tarafından yürütüleceğini ve 6 ay geri ödemesiz olacağı bildirildi. Bu noktada "Ziraat, Halkbank, Vakıfbank nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?" soruları da gündeme taşındı. Öte yandan üç kamu bankasından konuyla ilgili açıklama geldi. Buna göre; Ziraat, Halkbank, Vakıfbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir, hangi bankalar verecek, faiz oranları nasıl olacak? İşte konuya dair tüm detaylar…