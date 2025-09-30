Haberler
SON DAKİKA | Okulda akran dehşeti! Beyin kanaması geçirdi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:54
Son dakika haberi: Son zamanlarda okullarda yaşanan akran zorbalığına Çanakkale'de bir yenisi eklendi. 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından tekme tokat dövüldü. Tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.