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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat'ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı
Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 23:22

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat'ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. 10 ili etkileyen depremlerin ardından milli yas ilan edildi. Afet bölgesi için 3 ay süreyle OHAL kararı alınırken ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile okullar tatil edildi. Yaşananların ardından ''Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün ve hangi illerde tatil?'' soruları yanıt aramaya başladı. Okulların açılış tarihi Bakan Özer'in açıklaması ile netlik kazandı. Peki, 2023 Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı, hangi gün? İşte, MEB son dakika açıklaması ile okullarda son durum..

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat’ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı

Okulların açılış tarihi öğrenciler ve velileri tarafından merak edilip araştırılıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, 10 ilde etkili olurken binlerce canı hayattan kopardı. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen depremler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tatil kararı alındığını duyurdu. Depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin ise istedikleri illere nakil yaptırabileceği belirtildi. Bu noktada yanıt aramaya başlayan ''2023 Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı, hangi illerde ve kaç gün tatil?'' soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasıyla yanıt buldu. İşte, MEB son dakika açıklaması ve 81 ilde okulların durumu...

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat’ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi ilk etapta 13 Şubat'a kadar ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'de okullar bir hafta daha kapalı kalacak.

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SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat’ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre, okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak. Ancak afet bölgelerinde bu durum farklılık gösterecek.

Bakan Özer, açıklamasında, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime başlanacak." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat’ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı

Depremden etkilenen 10 ilde gelinen nokta hakkında konuşan Bakan Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar bu süreci tamamlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla 10 ildeki eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağını açıklamadık, belki 1 Mart'ta bu 10 ilin bazılarında eğitim öğretime başlayamayacağız." dedi.

Özer, açıklamasına şöyle devam etti:

''Ama bizim Bakanlık olarak hedefimiz sanki 1 Mart'ta başlayacakmış gibi tüm önlemlerimizi, tüm çalışmalarımızı, tüm planlamalarımızı nihayetlendirebilmek. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı ve okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'a kadar tüm eksikliklerimizi tamamlamayı ve 1 Mart'a kalmadan 10 ildeki eğitim öğretim sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili ilave açıklamaları yapacağız.''

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullar ne zamana kadar tatil, 20 Şubat’ta okul var mı? Bakan Özer açıkladı

Eğitim öğretime başlamadan önce tüm okulların hasar tespit raporunun alınmadan eğitimin başlatılmayacağını vurgulayan Bakan Özer, "Bizim amacımız ne olursa olsun eğitim öğretimi başlatmak değil, çocuklarımızın güvenli ortamda eğitim öğretime başlamalarını sağlamak. İnanıyorum ki bir hafta içinde tüm bu süreçleri tamamlamış olacağız ve alacağımız kararları da tüm illerimizle paylaşacağız." diye konuştu.

Özer şunları söyledi:

''Özel öğretim kurumlarındaki yüzde 3 burslu öğrenci kabul etme şartını da yüzde 10'a çıkardık, yüzde 7'yi bu 10 ilden diğer illere gidecek olan öğrencilerimiz için kullanacağız. Öğretmen ihtiyacı durumunda da yeni öğretmen atamaları yapacağız. Bugün yeni bir çalışma daha yaparak nihayetlendirdik. Bu bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere mazeretle ilgili, sağlıkla ilgili görevlendirmeleriyle ilgili süreçler de inşallah bu hafta içinde başlatacağız."

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