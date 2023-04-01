Haberler Yaşam SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

Giriş Tarihi: 01.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 08:51

Paribu çöktü mü, neden açılmıyor soruları 1 Nisan Cumartesi günü gündemdeki yerini aldı. Bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden uygulamaya giriş yapılamıyor. Yaşanan aksaklık sonrası Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Erişim sorunu çözümü için yatırımcılar harekete geçti. Paribu girişte yaşanan sorunla ilgili olarak platformun resmi Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Peki, son dakika Paribu çöktü mü, neden işlem yapılamıyor? İşte, son durum...