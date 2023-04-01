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Haberler Yaşam SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!
Giriş Tarihi: 01.04.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 08:51

SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

Paribu çöktü mü, neden açılmıyor soruları 1 Nisan Cumartesi günü gündemdeki yerini aldı. Bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden uygulamaya giriş yapılamıyor. Yaşanan aksaklık sonrası Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Erişim sorunu çözümü için yatırımcılar harekete geçti. Paribu girişte yaşanan sorunla ilgili olarak platformun resmi Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Peki, son dakika Paribu çöktü mü, neden işlem yapılamıyor? İşte, son durum...

SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

Paribu çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren uygulamada meydana gelen erişim sorunu ardından yatırımcılar yeniden bağlanmak için çözüm arayışına geçiyor. Bu noktada Paribu neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek soruları yanıt arıyor. Peki, 1 Nisan Paribu çöktü mü, neden giremiyorum, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, son durum gelişmeleri…

SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

SON DAKİKA | PARIBU ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Paribu çöktü mü son dakika yanıt arıyor. Yatırımcılar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden işlem yapmada sorun yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Paribu neden çalışmıyor?

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SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

Paribu erişim sorunu ile ilgili yapılan resmi açıklamadan detaylar şöyle;

Paribu'nun onaylanmış (resmi) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 1 Nisan 06.00 ile 08.00 arası versiyon güncellemesini de içeren planlı bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

Uygulamadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''1 Nisan sabah 06.00 ile 08.00 arası versiyon güncellemesini de içeren planlı bakım çalışması yapılacaktır. Bu esnada Paribu hesabına girişler ve işlemler geçici olarak durdurulacaktır.''

SON DAKİKA: PARİBU ÇÖKTÜ MÜ? 1 Nisan Paribu neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşlem yapılamıyor!

PARİBU DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yapılan açıklamaya göre 1 Nisan sabah 06.00 ile 08.00 arası planlı bakım çalışması yapılacak. Bu nedenle Paribu hesabına girişler ve işlemler geçici olarak durdurulacak.

Sorunun saat 8.00'den sonra düzelmesi bekleniyor.

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