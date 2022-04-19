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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:08
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
07:09
Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...
Son dakika haberler: Dün başlatılan Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşattı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti. 'PENÇE' ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 850'yi buldu. İşte kahraman Mehmetçik'in operasyonundan son dakika gelişmeleri