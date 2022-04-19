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Haberler Yaşam Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:09

Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...

Son dakika haberler: Dün başlatılan Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşattı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti. 'PENÇE' ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 850'yi buldu. İşte kahraman Mehmetçik'in operasyonundan son dakika gelişmeleri

BETÜL USTA
HALİT TURAN
Hüseyin KAÇAR
MEHMET YILDIRIM
Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...

Pençe-Kilit operasyonundan son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de kritik düzeyde kan kaybetti. Kaçacak deliği kalmayan teröristlerin son çıkış kapısı da Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik önceki gece başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kapatıldı. Operasyon öncesinde PKK/KCK'ya ait sığınak, mağara, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı.

İşte tarihi operasyonlardan son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...

3 FİLODAN 20 UÇAK İLE DEV OPERASYON

Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer" ile Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" filosuna ait 20'den fazla F-16 Kuzey Irak'ta belirlenen PKK'nın inlerini akıllı mühimmatlarla vurdu.

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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...

Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik Üssü'nden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kalıp komandoların çelik gölgesi oldu.

Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...

ÇRNA VE FIRTINA'LAR YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler, teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı ve PKK'nın "girilemez" dediği kamplara ATAK helikopterleriyle havadan indirme yaptı.

Son dakika | Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı! 850 terörist...

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma yaptıkları Avaşin-Basyan'da Mamreş, Şuke, Verhele, Metina'nın Derar ve Zendura ile Zap bölgesindeki Şikefta, Kurojaro ve Çiyaye Reş gibi stratejik noktalara inen bordo bereliler terör örgü tüne ait sözde karargâhları ele geçirdi.

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