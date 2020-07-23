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Haberler Galeri SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

: 'in katili Cemal 'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

, eski erkek arkadaşı Metin Cemal Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen 27 yaşındaki cinayeti ile sarsıldı. Her bir detayı tüyler ürperten Pınar Gültekin cinayetine ilişkin haberleri gelmeye devam ederken Pınar'ı öldüren Cemal 'nın jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldürme anını anlatan katil, 15-20 saniye boyunca genç kadının boğazını sıktığını itiraf etti. Pınar'ın katili Metin Avcı ayrıca, genç kızın cansız bedenini varile koyarken elinden kaydığı için iple boğazını sardığını anlattı. İşte, Pınar Gültekin'i canice öldüren Metin Avcı'nın ifadesi ve son dakika gelişmeleri...

DHA
Giriş Tarihi: 23.07.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 07:51
SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

'yi sarsan Pınar Gültekni cinayetine ilişkin gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 'i kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldüren ve cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döken Cemil 'nın, jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

PINAR'IN KATİLİNDEN KAN DONDURAN İFADE! 20 SANİYE BOYUNCA...

anına ilişkin detayları tek tek anlatan katil Metin Avcı, Pınar'ı öldürdükten sonra yaptıklarını da itiraf etti. Akşam saatlerinde ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İşte, Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın jandarmada ve savcılıkta verdiği ifade;

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

"Pınar ile iş yerim olan barda tanıştık. Sonrasında da bazen tek bazen de arkadaşlarıyla geliyordu. O günlerde bana instagramdan teşekkür mesajı attı. Sonrasında da telefon numaralarımızı verdik birbirimize WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. Bana, buluşmak istediğini söyledi. Ben de ertesi gün buluşmayı kabul ettim. Amacım tamamen ilişkimi bitirmekti. Saat 15.00 sıralarında kendisini aldım. Birlikte eve gittik. Kendisinden konuşmasını istedim. Benden ne istediğini sordum. Kendisine artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledim. Bağırmaya başladı ve 'karına söylerim' şeklinde sözler söyledi bana. Bu sırada sağ kolum dirsekten çizildi."

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SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

'YUMRUK ATTIM, BOĞDUM, SONRA AİLEM AKLIMA GELDİ'

'in boğazına doğru yaklaştığını iddia ederek, bunun üzerine kendisine yumruk attığını söyleyen Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında boğazıma doğru yaklaşınca ben de kendisine yumruk attım. Yere düştü ve kafasını yere çarptı, sanırım kafasının arka kısmını çarptı. Biraz kan aktı. Sonrasında yerdeyken yüzüne bir yumruk daha vurdum. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Sonrasında hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım nefes alıp almadığını, tepki verip vermediğini kontrol ettim. Ancak nefes almıyordu. Sonrasında ne yapacağımı bilemedim. Yerde yatar vaziyette duruyordu. 5-10 dakika bir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Aklıma ailem geldi. Ne yapacağımı düşünmeye başladım."

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

'ELİMDEN KAYIYORDU, SABİT TUTMAK İÇİN ORADA BULUNAN İPLE BOĞAZINI SARDIM'

İfadesinde "Aklıma bahçedeki varil geldi. Bu varil bahçedeki çöpleri ve benzeri şeyleri yakmak için kullandığımız bir varildi" diyen Cemil , evde Pınar'ın cansız bedenine yaptıklarını şöyle anlattı:

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

"Varili evin içine getirdim. Pınar'ı varilin içine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içine koydum. Bu sırada Pınar'dan herhangi bir emare yoktu. Bu olaylar oluncaya kadar tahmini 15 dakika geçmiştir. Pınar'ı varile koyarken başındaki kanlardan dolayı elbisemin göğüs kısmıma kan bulaştı. Daha sonra varili evin içinde üzerine odun atmak suretiyle yakmaya çalıştım. Evin içi duman doldu, varili tuvalet tarafına götürdüm. Varil evin içinde yanmayınca ve evi duman kaplayınca endişeyle varilin evde yanmayacağını anladım."

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

'TELEFONU SİNYAL VERSİN DİYE AKYAKA'YA GİTTİM'

Cemil , Akyaka'da kalan 'in telefonunun burada sinyal vermesi için araçla bölgeye gidip, sim kartını parçalayarak geri döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Sonra Pınar'ın da telefonu ile benzin almak için aracıma bindim. İlk önce yayla tarafına Keyif Oturağı civarına gittim, oradan geri döndüm. Pınar, Akyaka'da kaldığı için telefonu Akyaka'da sinyal versin diye oraya doğru yola çıktım. Akyaka kavşağına vardığımda geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Akyaka kavşağına 1-2 kilometre kala sim kartı telefondan çıkardım dişimle ısırarak kırdım ve parça parça camdan attım. Daha sonra Muğla'ya geri döndüm."

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf

'BENZİN DÖKÜP YAKARKEN KOMŞUM GÖRDÜ, PLASTİK YAKIYORUM DEDİM'

Muğla'ya gittikten sonra eve gidip üstünü değiştirdiğini anlatan Avcı, "Yani tişörtümü ve şortumu değiştirdim. Sonra deterjan ile tişörtümü çitiledim, ertesi gün makinede yıkandı. Ardından petrolden iki 1.5 litrelik şişelerde benzin aldım ve aracıma da mazot aldım. Sonrasında tekrar yaylada bulunan eve geri döndüm. Döndükten sonra varili bahçeye çıkardım. Orada varilin içine biraz tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi. Bahçede bulunan asma çardağın bir kısmı ve ağaç yaprakları bu alevin etkisi ile yandı. Yan komşu Melek teyze gördü ve bana 'ne yaptın yangın çıkacak' dedi. Ben de 'plastik kasalar var onları yaktım' deyince, 'bu havada yangın çıkar yakma' dedi ve gitti" diye anlattı.

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