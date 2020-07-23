SON DAKİKA: Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Pınar'ın katili Avcı'dan tüyler ürperten itiraf
Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekni cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldüren ve cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döken Cemil Metin Avcı'nın, jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.
PINAR'IN KATİLİNDEN KAN DONDURAN İFADE! 20 SANİYE BOYUNCA...
Cinayet anına ilişkin detayları tek tek anlatan katil Metin Avcı, Pınar'ı öldürdükten sonra yaptıklarını da itiraf etti. Akşam saatlerinde ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
İşte, Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'nın jandarmada ve savcılıkta verdiği ifade;