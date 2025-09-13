SON DAKİKA: Poligonlara ’suça sürüklenen çocuk’ ayarı! Artık 18 yaşından küçükler atış yapamayacak

HİÇ TECRÜBESİ OLMAYANLAR ATIŞ YAPABİLİR Mİ?

Eğer daha önce hiç silah kullanmadıysanız endişelenmenize gerek yok. Atış poligonları, ilk defa atış yapacak olanlara özel hizmetler sunar. Deneyimli ve uzman personel, atış öncesinde kısa bir eğitim vererek temel güvenlik kurallarını ve doğru atış tekniklerini öğretir. Bu eğitim sayesinde, herkes güvenli bir şekilde atış deneyimi yaşayabilir.