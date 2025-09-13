Haberler
SON DAKİKA: Poligonlara 'suça sürüklenen çocuk' ayarı! Artık 18 yaşından küçükler atış yapamayacak
13.09.2025
Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yeni bir düzenleme, atış poligonlarında 18 yaşını doldurmamış bireylerin silah kullanmasını yasaklayacak. Bu önemli değişiklik, güvenlik tedbirlerini artırmayı ve gençleri olası risklerden korumayı amaçlıyor. Peki, bu yeni kural kimleri etkiliyor ve atış poligonlarıyla ilgili diğer kurallar neler? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları.