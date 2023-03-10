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Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:21

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, uzman isimler İstanbul depremi için peş peşe uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde deprem üretecek iki fay hattı olduğuna dikkat çekerek, İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin tahminini paylaştı. Öte yandan, iki şehre dikkat çeken Naci Görür, önemli uyarılarda bulundu.

DHA
Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrilirken, Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi. "Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak." diyen Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin tahminini de paylaştı. İşte İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları ve Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları...

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

"SADECE DEPREM İÇİN DEĞİL İKLİM DĞEİŞİKLİĞİ KONUSUNDA DA ÖNLEMLER ALINMALI"

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.

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Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

"MARMARA DENİZİ'NDE ÇOK SIK DEPREMLER OLUYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor.

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" ded

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