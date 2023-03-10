Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" ded