Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: İki fay birden kırılarsa... İki şehre dikkat çekti: Depremler olursa bizi şaşırtmaz

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, uzman isimler İstanbul depremi için peş peşe uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde deprem üretecek iki fay hattı olduğuna dikkat çekerek, İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin tahminini paylaştı. Öte yandan, iki şehre dikkat çeken Naci Görür, önemli uyarılarda bulundu.