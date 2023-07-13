Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacak. Sıcaklık rekorunun yarın kırılması beklenirken; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, SABAH'a yaptığı açıklamada, kronik akciğer hastaları ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastaların, sıcak ve nemli havalarda dikkatli olması gerektiğini belirterek 8 kritik madde sıraladı. İşte detaylar...