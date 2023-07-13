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Haberler Yaşam Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:33

Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacak. Sıcaklık rekorunun yarın kırılması beklenirken; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, SABAH'a yaptığı açıklamada, kronik akciğer hastaları ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastaların, sıcak ve nemli havalarda dikkatli olması gerektiğini belirterek 8 kritik madde sıraladı. İşte detaylar...

HARUN SEKMEN
Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

Meteoroloji tarafından geçtiğimiz günlerde "Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artarak Mevsim Normalleri Üzerine Çıkacak!" notuyla yapılan paylaşımda ise bazı illerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağı belirtilmişti.

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Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

BU SAATLERE DİKKAT! SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

"11.07.2023 Salı günü batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Son dakika: Rekor sıcaklar geliyor! Kavrulacağız... Uzman isim üstüne basa basa uyardı; bunlara dikkat edin!

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

SON DAKİKA