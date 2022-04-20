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Haberler Yaşam Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH'a o anları anlattı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:06

Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH'a o anları anlattı

Son dakika haberleri: Konya'daki rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., avukatı aracılığıyla koruma kararı talebinde bulundu. Günler sonra dışarıya çıkan Demet A., "Can güvenliğim yok" diye konuştu. İşte yaşadığı dehşeti anlatan Demet A'nın SABAH'a yaptığı son dakika açıklamaları

Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH’a o anları anlattı

Son dakika haberler: Konya'daki rezidansta saatlerce işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. 2 saat süren ifadede başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlatan Demet, "Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya adım bile atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum" dedi.

Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH’a o anları anlattı

İşte genç kızın rezidansta maruz kaldığı işkence ve tacize ilişkin o anları SABAH'a anlattığı çarpıcı ifadeleri...

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Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH’a o anları anlattı

FLAŞ İDDİA; BİR DEĞİL İKİ MAĞDUR DAHA VAR

Öte yandan şüphelilerin 2 mağdura daha aynı işkenceyi yaptıkları ileri sürüldü.

Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH’a o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) işkencelerine maruz kalan Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. Demet A. 2 saat süren ifadesinde yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarına kadar anlattı.

Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH’a o anları anlattı

'KORUMA TEDBİR KARARI TALEP ETTİK'

Adliye çıkışı konuşan Demet A'nı avukatı Muhammet Çağrı Türk, "Savcı tarafından Demet'in ek ifadesi alındı. 2 saat süren bir ifade oldu. Demet başından geçen her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlattı. Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik.

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