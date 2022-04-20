Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH’a o anları anlattı

Son dakika haberler: Konya'daki rezidansta saatlerce işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., Cumhuriyet Savcısına ek ifade verdi. 2 saat süren ifadede başından geçenleri en ince ayrıntısına kadar anlatan Demet, "Ben avukatlarım, ailem olmadan dışarıya adım bile atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum" dedi.