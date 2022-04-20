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Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH'a o anları anlattı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:05
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
08:06
Son dakika | Rezidansta taciz ve işkence olayında şok detay! Mağdur genç kız SABAH'a o anları anlattı
Son dakika haberleri: Konya'daki rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., avukatı aracılığıyla koruma kararı talebinde bulundu. Günler sonra dışarıya çıkan Demet A., "Can güvenliğim yok" diye konuştu. İşte yaşadığı dehşeti anlatan Demet A'nın SABAH'a yaptığı son dakika açıklamaları