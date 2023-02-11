Son dakika: Rönesans müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun’un ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesine SABAH ulaştı. "Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı öğrenilen Coşkun, yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığını ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Coşkun, yerle bir olan Rönesans Rezidans için "Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır" ifadelerini kullandı.