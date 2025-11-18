SON DAKİKA | Rüşvet paralarıyla seçim propagandası! Ağaç A.Ş.’nin çarka nasıl dahil olduğu böyle anlatıldı

2019'da Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Ali Sukas ve yönetici Ümit Polat, ne kadar rüşvet talep edileceğine ilişkin liste bile hazırladı.Müteahhitler, Sukas'ın kasası Hüsnü Yüksel Tunar'a yönlendirildi. Hediye kartları, alışveriş kartları ve para talebinde bulunuldu. Elde edilen kartlar İmamoğlu Suç Örgütü tarafından kullanıldı. Rüşvetin neden istendiği yönündeki sorulara Sukas'ın, "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar. Ertan Yıldız talep ediyor. Seçim desteği, yukarısının ciddi baskısı var" dediği iddianamede yer aldı.