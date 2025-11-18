Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:59

SON DAKİKA | Rüşvet paralarıyla seçim propagandası! Ağaç A.Ş.'nin çarka nasıl dahil olduğu böyle anlatıldı

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'ye yönelik rüşvet iddianamesi, "sistem"in nasıl çalıştığını detaylarıyla ortaya koydu. 2019'da atanan Genel Müdür Ali Sukas ve ekibinin, müteahhitlerden yaptıkları işle orantılı olarak rüşvet talep ettiği, hatta bir "liste" hazırladığı öne sürüldü. Hediye kartları ve nakit para şeklinde toplanan bu rüşvetlerin "İmamoğlu Suç Örgütü" tarafından kullanıldığı iddia edildi. İddianamede, Sukas'ın bu talebi "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar, Ertan Yıldız talep ediyor, seçim desteği için" sözleriyle savunduğu da yer aldı.

Deniz YUSUFOĞLU
