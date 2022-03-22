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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti
Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
12:18
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Kiev kuşatmasında direniş engeline takılan Rus güçleri, sivil hedeflere yönelik saldırılara başladı. Önceki gece kentin batısındaki bir AVM hipersonik füzeyle vuruldu. 8 ölü, onlarca yaralı var. Savaşın siyasi boyutu da ayrı bir boyutta devam ederken ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın kimyasal silah kullanmak üzere olduğunu söyledi. NATO'ya Vladimir Putin'in Rusya Ukrayna savaşında kimyasal kartını oynamadan hamle yapması çağrısında bulundu. SABAH savaşın şiddetli olduğu sokaklardan bildiriyor. İşte Ukrayna'dan son haberler...