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Haberler Yaşam Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti
Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:18

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Kiev kuşatmasında direniş engeline takılan Rus güçleri, sivil hedeflere yönelik saldırılara başladı. Önceki gece kentin batısındaki bir AVM hipersonik füzeyle vuruldu. 8 ölü, onlarca yaralı var. Savaşın siyasi boyutu da ayrı bir boyutta devam ederken ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın kimyasal silah kullanmak üzere olduğunu söyledi. NATO'ya Vladimir Putin'in Rusya Ukrayna savaşında kimyasal kartını oynamadan hamle yapması çağrısında bulundu. SABAH savaşın şiddetli olduğu sokaklardan bildiriyor. İşte Ukrayna'dan son haberler...

Uğur YILDIRIM
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Hipersonik füzelerle saldırdığı iddiaları güçlenen Rusya'nın AVM saldırısına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Ukrayna'da olan SABAH ekipleri bölgeden ve Ukraynalı yetkililerden kritik açıklamalar aktardı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir alışveriş merkezi, dün akşam Rus birliklerince bombalandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada can kaybının 8'e yükseldiğini bildirdi. Rusya, Azak Denizi'ne kıyısı olan Mariupol şehrini ele geçirmek için şehrin çevresini kuşatma altına aldı. Öte yandan; ABD Başkanı Joe Biden da kritik bir seyahat yapacak. Biden NATO'ya kimyasal saldırı konusunda uyarıda bulundu. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri;

11.44: Rusya Savunma Bakanlığı: "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu"

11.14: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoku kaldı

10.19: Ukrayna Mariupol'un Rusya'ya teslim edilmesi teklifini bir kez daha reddetti

07.14: Ukrayna'nın Azov Taburu, bir tankın başında dinlenen Rus askerlerine uzaktan düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

01.30: ABD Başkanı Joe Biden "Putin'in kimyasal silah kullanmayı planladığı çok açık" dedi ve NATO'ya birlik olma çağrısında bulundu.

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

Ukrayna'nın Azov Taburu, bir tankın başında dinlenen Rus askerlerine uzaktan düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayınladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında birçok Rus askeri bazı kentlerde kontrolü sağlayarak, kentlerin farklı noktalarında devriye atıyor. . Bazı noktalarda ise kontrolü sağladığını düşünen Rus askerleri rahat hareket ederek, Ukrayna askerlerinin ve Azov Taburu'nun hedefi oluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel askeri birim olan Azov Taburu tarafından, bugün Rus askerlerine karşı yapılan saldırıların görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Azov Taburu'nun, çevrede kendileri için bir tehlike olmadığını düşünerek bir tankın başında hem dinlenen hem de birbiriyle sohbet eden bir grup Rus askerinin bulunduğu noktaya roketle atışı yaptığı kaydedildi. Saldırıda bazı Rus askerlerinin yere yığıldığı görülürken, Azov Taburu'nun saldırısında kaç Rus askerlerinin yaralandığı veya öldüğü konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti

UKRAYNA'DAN SUİKAST İDDİASI

05.30: Ukrayna: Zelenskiy'i öldürmek için suikast timi hazırlayan şahıs Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Kiev büyük bir dram yaşıyor! Hipersonik füze yıktı geçti

SON DAKİKA | DÜNYANIN KONUŞTUĞU AVM SALDIRISININ DETAYLARI SABAH'TA

Ukrayna'yı işgal eden Rus güçleri direniş nedeniyle ilerlemekte güçlük çekince sivil hedeflere saldırmaya başladı. Başkent Kiev'i ele geçirmek için planladıkları takvimin çok gerisinde kalan, hatta günde en az bin askerini ve yüzlerce tankını kaybetme noktasına gelen Rus Ordusu önceki akşam 22.40'ta Kiev'in batısındaki Podolski bölgesinde bulunan 'Retroville' isimli alışveriş merkezini hipersonik füzeyle vurdu. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken gün ağardığında bölgedeki korkunç yıkım ortaya çıktı.

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