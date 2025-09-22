Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | SABAH, Pelin Karaca cinayetiyle ilgili kan donduran detaylara ulaştı! Boğdu, parmaklarını yaktı ve gömdü...
Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 06:38

Son dakika haberi: Manisa'da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Ali Uysal (38) tarafından boğularak öldürülüp gömülen Pelin Karaca (21) cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi: Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Boğarak öldürdüğü Pelin Karaca'nın cesedini arabasıyla taşıdıktan sonra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine gömen katil Ali Uysal Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KRİMİNAL RAPOR KATİLİN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Katil Ali Uysal'ın Pelin'i öldürmediğini, kaza sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiği iddiası otomobilde yapılan kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Aracın alt kısmında yapılan incelemede insana ait bir biyolojik bulgu bulunamadı.

Ayrıca katil Ali Uysal, Pelin'in aracın altında kalması nedeniyle sis farının bozulduğunu öne sürse de, otomobilde yapılan incelemede sis farının bozuk olmadığı, fark ampullerinin arızalı olduğu tespit edildi.

Pelin'e aracın çarpması durumunda farın dış kısmında herhangi bir zarar ve kırıklık olmadan sadece ampulün zarar görmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca tampon ve kaportada kaza nedeniyle oluşan herhangi bir göçük zarar olmadığı ifade edildi. Katil Ali Uysal'ın kaza iddiası böylece çürütülmüş oldu.

ÇAKMAK İLE PELİN'İN PARMAKLARINI YAKMIŞ

Katil Ali Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kızın parmak uçlarını yaktığı anlaşıldı.

Ali Uysal'ın sağlık ekiplerine ya da başka birine haber vermeden Pelin'in cesedini gömmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

PELİN'İN CESEDİNİ GÖMDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATMIŞ

Katil Ali Uysal'ın talihsiz genç kızı öldürüp cesedini Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı.

CİNAYETTEN 1 GÜN ÖNCE KAZMA KÜREK ALMIŞ

Ali Uysal'ın genç kızı öldürmeden bir gün önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp, satın aldığı kazma kürek ile Eşme'ye gömdüğü, cinayeti planlı işlediği tespit edildi.

KATİLDEN KAN DONDURAN SÖZLER: BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM

Katil Ali Uysal'ın mahkemede kan donduran sözleri ortaya çıktı. Uysal savunmasında, "Pelin ile aramda problem yoktu.

Ben o kazadan sonra Pelin'i kurtaramadım. Kurtaramadığı için çok pişmanım. Pelin'i öldürmek için bir nedenim yok. Aksine onu mutlu etmek isterdim.

Ben kazma küreği ayın 18'inde aldım. Onun yerine ben ölmeyi isterdim. Pelin çok iyi bir insandı. Ben kötü bir insan değilim" dedi.