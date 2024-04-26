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SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
06:01
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Son dakika haberi Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayılarını Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdamı gerçekleştirilecek. İlana başvuru yapacak adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar