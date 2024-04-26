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Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 06:01

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Son dakika haberi Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayılarını Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdamı gerçekleştirilecek. İlana başvuru yapacak adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı farklı hizmet birimlerine istihdam edilmek üzere boş kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. KPSS puanıyla yapılması beklenen alımın detayları araştırılıyor. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, gibi kadrolardan yapılacak olan personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 sözleşmeli personel branşları belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
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