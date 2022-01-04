SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Türkiye'nin en çok kullanılan e-ticaret sitelerinden olan Sahibinden.com'a erişim problemi yaşanıyor. Özellikle otomobil ve konut alım satımlarında çokça tercih edilen sitenin mobil uygulaması hata veriyor. Bu durum kullanıcıların, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek sorularına araştırmasına neden oluyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise site yetkilileri tarafından yapıldı. Peki, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Öte yandan, Sahibinden mobilde yaşanan erişim problemi düzeldi.