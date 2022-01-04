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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 12:46

SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Son Dakika Haberi… Türkiye'nin en çok kullanılan sitelerinden olan, internet üzerinden binlerce farklı ürünün satışının yapıldığı Sahibinden.com'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, sitenin mobil uygulamasına giriş yapamazken, 'Genel Hata (Error code:0)' hatası ile karşı karşı karşıya kalıyorlar. Bu noktada, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor soruları ile birlikte, Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek soruları araştırılıyor. Peki, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Türkiye'nin en çok kullanılan e-ticaret sitelerinden olan Sahibinden.com'a erişim problemi yaşanıyor. Özellikle otomobil ve konut alım satımlarında çokça tercih edilen sitenin mobil uygulaması hata veriyor. Bu durum kullanıcıların, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek sorularına araştırmasına neden oluyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise site yetkilileri tarafından yapıldı. Peki, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Öte yandan, Sahibinden mobilde yaşanan erişim problemi düzeldi.

SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

SAHİBİNDEN NEDEN AÇILMIYOR?

Sahibinden.com mobil uygulamasına bir süredir giriş yapılamaması siteyi kullanan kişileri telaşlandırdı. Kısa süre içerisinde Sahibinden.com tarafından erişim problemine ilişkin açıklama yapıldı.

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SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Açıklamada, site için sistem çalışmaları yapıldığı ve bu nedenle site ve mobil uygulamaya erişimin sağlanamadığı bildirildi. Site yetkilileri, en kısa süre içerisinde yeniden hizmet verebilmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Sitenin ne zaman yeniden açılacağına dair bilgi vermeyen Sahibinden, bakım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

İşte siteden yapılan o açıklama;

SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Öte yandan Sahibinden.com sitesinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle binlerce kişi alım ve satımlarda problem yaşadı.

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