SON DAKİKA: Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek?

Son Dakika Haberi… Türkiye'nin en çok kullanılan sitelerinden olan, internet üzerinden binlerce farklı ürünün satışının yapıldığı Sahibinden.com'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, sitenin mobil uygulamasına giriş yapamazken, 'Genel Hata (Error code:0)' hatası ile karşı karşı karşıya kalıyorlar. Bu noktada, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor soruları ile birlikte, Sahibinden.com mobil neden hata veriyor, ne zaman düzelecek soruları araştırılıyor. Peki, Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? İşte detaylar;