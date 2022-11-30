Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

2. YALAN YURDA ÖĞRENCİYİM DİYE KAYIT YAPTIRDI

Ailesine söylediği ilk yalandan sonra peş peşe yalanlar söyleyip tüm hayatını bunun üzerine kuran Ayşe Özkiraz;" Yurt kayıtları için benden bir takım resmi belgeler istediler. İstenilen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi söyledim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem zaten bu fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Yurda yerleştim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri olan öğrencilerle birlikte kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesinde öğrenci olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim. Burada öğrencilerle tanıştım. Bunlardan birinin ismi Hatice idi. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu kişilerle hiç bir zaman samimi olmadım. Bende numaraları yoktur. Hiç bir şekilde derse girmedim" dedi.