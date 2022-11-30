Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

Son dakika: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde kendisini doktor olarak tanıtıp çevresindeki herkesi buna inandıran Ayşe Özkiraz'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. 8 yıldır Çerkezköy'de yaşayan Özkiraz'ın ortaokul ve liseyi Çerkezköy'de okuduğu 1 öz 2 üvey kardeşinin olduğu öğrenildi. Ayşe Özkiraz'ın evinde yapılan aramada oraya çıkan ödül plaketini İnstagram üzerinden bulduğu bir kişiye sipariş verdiği öğrenilirken TUS sınavından 81 puan aldığını gösteren belgeyi de instagramdan başka birinin paylaşımdan alıp ismini değiştirdiği ortaya çıktı.