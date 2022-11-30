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Haberler Yaşam Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:15

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

Son dakika: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde kendisini doktor olarak tanıtıp çevresindeki herkesi buna inandıran Ayşe Özkiraz'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. 8 yıldır Çerkezköy'de yaşayan Özkiraz'ın ortaokul ve liseyi Çerkezköy'de okuduğu 1 öz 2 üvey kardeşinin olduğu öğrenildi. Ayşe Özkiraz'ın evinde yapılan aramada oraya çıkan ödül plaketini İnstagram üzerinden bulduğu bir kişiye sipariş verdiği öğrenilirken TUS sınavından 81 puan aldığını gösteren belgeyi de instagramdan başka birinin paylaşımdan alıp ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

Son dakika: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. Özkiraz'ın neredeyse tanıştığı herkese bir yalan söylediği ve söyledikleri bu yalanların içinde kendisini dahi inandırıp yaşamını sürdürdüğü değerlendirildi.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

İfadesinde; "Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim, sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım, çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim, herhangi bir akıl hastalığım yoktur, ancak bir ilaç kullanıyorum onu alınca rahatlıyordum" diyen Özkiraz'ın Fatih'teki öğrenci yurduna kayıt yaptırırken öğrenci beleşi istediklerinde yurt yönetimini oyaladığı ve onlara belgeyi getireceğim diyerek zaman kazandığı öğrenildi. Okul bahçesine gidip arkadaşlık yapan Özkiraz'ın orada edindiği arkadaşlarının kartı ile okul yemekhanesinde yemekler yediği öğrenildi.

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Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

İŞTE YALANLARIN HİKAYESİ
İşte Sahte Doktor Özkiraz'ın kendi ağzından anlattığı yalanlarla dolu hayat hikayesi; "Ben yaklaşık 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet etmekteyim. Bundan önce Tokat Merkez'de yaşıyordum. Annem Semra ile babam Ali boşandılar. Boşandıktan sonra annem yeni bir evlilik yaparak üvey babam ile evlendi. Benim öz 1 kardeşim vardır. Annemin sonraki evliliğinden meydana gelen 2 üvey kardeşim var. Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

YALAN 1. TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIM
Ailemin güvenliğini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim. Bundan sonra tek başıma İstanbul'a gittim. Fatih'te Özel Kız Öğrenci Yurduna gittim. Burada hem öğrenciler hem de çalışanlar kalıyordu. İlk başta çalışan olarak kalmayı düşündüm. Sonra vazgeçip yurt idaresinde görevli olan kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! İşte 9 yalanın tamamı!

2. YALAN YURDA ÖĞRENCİYİM DİYE KAYIT YAPTIRDI
Ailesine söylediği ilk yalandan sonra peş peşe yalanlar söyleyip tüm hayatını bunun üzerine kuran Ayşe Özkiraz;" Yurt kayıtları için benden bir takım resmi belgeler istediler. İstenilen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi söyledim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem zaten bu fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Yurda yerleştim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri olan öğrencilerle birlikte kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesinde öğrenci olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim. Burada öğrencilerle tanıştım. Bunlardan birinin ismi Hatice idi. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu kişilerle hiç bir zaman samimi olmadım. Bende numaraları yoktur. Hiç bir şekilde derse girmedim" dedi.

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