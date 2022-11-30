Video Yaşam Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video

30.11.2022 | 12:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video 01:27
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video 30.11.2022 | 12:39
Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video 01:21
Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video 30.11.2022 | 12:38
İzmir’deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 03:09
İzmir'deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 12:37
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 05:58
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması böyle görüntülendi | Video 03:45
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması böyle görüntülendi | Video 30.11.2022 | 12:19
Beyoğlu’nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 00:14
Beyoğlu'nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 30.11.2022 | 12:19
E-5’te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:19
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video 04:27
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video 30.11.2022 | 12:10
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.11.2022 | 11:59
E-5’te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:00
Beylikdüzü’nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 01:33
Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 30.11.2022 | 11:07
Mersin’de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video 02:23
Mersin'de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 11:19
Konya’da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 01:46
Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:36
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 01:48
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 11:36
Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 00:31
Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:15
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video 01:01
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video 30.11.2022 | 09:47
8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video 02:21
8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video 30.11.2022 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 09:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 30.11.2022 | 10:35
İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video 00:50
İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video 30.11.2022 | 10:24
Adana’da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 01:27
Adana'da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 30.11.2022 | 09:57

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde kendisini doktor olarak tanıtıp çevresindeki herkesi buna inandıran Ayşe Özkiraz'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. 8 yıldır Çerkezköy'de yaşayan Özkiraz'ın ortaokul ve liseyi Çerkezköy'de okuduğu 1 öz 2 üvey kardeşinin olduğu öğrenildi. Ayşe Özkiraz'ın evinde yapılan aramada ortaya çıkan ödül plaketini Instagram üzerinden bulduğu bir kişiye sipariş verdiği öğrenilirken; TUS sınavından 81 puan aldığını gösteren belgeyi de Instagram'daki birinin paylaşımdan alıp, ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA