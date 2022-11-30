Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde kendisini doktor olarak tanıtıp çevresindeki herkesi buna inandıran Ayşe Özkiraz'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. 8 yıldır Çerkezköy'de yaşayan Özkiraz'ın ortaokul ve liseyi Çerkezköy'de okuduğu 1 öz 2 üvey kardeşinin olduğu öğrenildi. Ayşe Özkiraz'ın evinde yapılan aramada ortaya çıkan ödül plaketini Instagram üzerinden bulduğu bir kişiye sipariş verdiği öğrenilirken; TUS sınavından 81 puan aldığını gösteren belgeyi de Instagram'daki birinin paylaşımdan alıp, ismini değiştirdiği ortaya çıktı.