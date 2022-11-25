Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

BABA OĞUL DÜŞMAN GİBİYDİ

Cinayette ise birçok isim şüphe altındaydı. Erdal sakız'ı oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi ve tüccar arkadaşı. Yayının ilerleyen günlerinde Ersin Koç şüpheleri oğlu Tuncay'ın üzerine çekmişti. Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlu'nun babasına gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın diye çıkıştığını baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söylemişti.