Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi, Müge Anlı'nın yayınına çıkan 11 kişiyi programın sonunda gözaltına alındı. Öte yandan, Ersin Koç'un gözaltındaki eşi Lale Koç ve kızından cinayet itirafı geldi. İşte detaylar...