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Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı
Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:51

Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi, Müge Anlı'nın yayınına çıkan 11 kişiyi programın sonunda gözaltına alındı. Öte yandan, Ersin Koç'un gözaltındaki eşi Lale Koç ve kızından cinayet itirafı geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

Son dakika haberleri: Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelmişti. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi.

Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

Kaybolan Erdal Sakız'ı (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

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Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen cesedin incelemeler sonucunda Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edilmişti.

Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

BABA OĞUL DÜŞMAN GİBİYDİ

Cinayette ise birçok isim şüphe altındaydı. Erdal sakız'ı oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi ve tüccar arkadaşı. Yayının ilerleyen günlerinde Ersin Koç şüpheleri oğlu Tuncay'ın üzerine çekmişti. Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlu'nun babasına gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın diye çıkıştığını baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söylemişti.

Son dakika: Sakarya’da vurularak öldürülmüştü! Erdal Sakız cinayetinde canlı yayında gözaltı: Katil kendisi ve oğlu çıktı

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında tüccar arkadaş olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alınmıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi.

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