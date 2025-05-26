SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

HİÇBİR BİLGİLENDİRME YAPILMADI, ONAM FORMU İMZALATILMADI

Eşinin daha önce anjiyo olduğunu, buna rağmen bu bilgiye doktorların dikkat etmediğini ileri süren Bayram Delen, "Anjiyo olan bir hastaya bu ameliyat yapılmamalıymış ama bize bu yönde hiçbir uyarı yapılmadı.



