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SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
06:44
SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?
Son dakika haberi: Aksaray'da özel bir hastanede göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu geçiren şehit annesi 60 yaşındaki Zeynep Delen, ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti. Eşi Bayram Delen, eşinin hastanenin ihmali sonucu öldüğünü söyledi. Delen, "Eşim daha önce anjiyo olmuştu. Sağlık geçmişi ile ilgili bize hiçbir şey sormadılar, onam formu bile imzalatmadılar" dedi. Ailenin başvurusu üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.