Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 06:44

SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

Son dakika haberi: Aksaray'da özel bir hastanede göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu geçiren şehit annesi 60 yaşındaki Zeynep Delen, ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti. Eşi Bayram Delen, eşinin hastanenin ihmali sonucu öldüğünü söyledi. Delen, "Eşim daha önce anjiyo olmuştu. Sağlık geçmişi ile ilgili bize hiçbir şey sormadılar, onam formu bile imzalatmadılar" dedi. Ailenin başvurusu üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaan ATALAY
SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

Son dakika haberi: 2024 yılın Ocak ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 askerden biri olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen annesi Zeynep Delen, geçtiğimiz ay göbek fıtığı şikayetiyle Aksaray'da bulunan özel hastaneye başvurdu.

SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

17 Nisan günü ameliyata alınan Delen'e hem göbek fıtığı hem de yağ aldırma işlemi gerçekleştirdi. Ancak bir gün sonra fenalaşan Zeynep Delen hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

Zeynep Delen'in eşi Bayram Delen, eşinin ölümünde ihmal olduğunu, bu konunun araştırılmasını istedi. Delen, "Eşim 17 Nisan günü ameliyat olacağını, operasyonu Konya'dan gelen bir doktorun gerçekleştireceğini söyledi. Hastaneye gittik, muhasebeye çıktık. 113 bin TL'yi elden nakit olarak verdim. Ne fatura ne fiş ne de bir imza alındı" dedi.

SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

HİÇBİR BİLGİLENDİRME YAPILMADI, ONAM FORMU İMZALATILMADI

Eşinin daha önce anjiyo olduğunu, buna rağmen bu bilgiye doktorların dikkat etmediğini ileri süren Bayram Delen, "Anjiyo olan bir hastaya bu ameliyat yapılmamalıymış ama bize bu yönde hiçbir uyarı yapılmadı.

SON DAKİKA | Şehit annesi göbek fıtığı ve yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti! Özel hastanenin ihmali mi öldürdü?

Ayrıca hiçbir onam formu imzalanmadı, eşimin sağlık geçmişiyle ilgili hiçbir şey sorulmadı. Eşim 4-5 saat sonra ameliyattan çıktı, çok ağrısı vardı.