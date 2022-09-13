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Haberler Yaşam Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not
Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 07:58

Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not

İzmir'e İngiltere'den diş tedavisi için gelen Emre Macit'in (30) kullandığı otomobil virajda kontrolden çıktı. Takla atan otomobilin sürücüsü Emre Macit ile kardeşi Esra Macit (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Seren Ergin (30) de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Seren Ergin'in bir yakını tarafından genç kıza hitaben yazılan şiir yürekleri dağladı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not

Şiirdeki, "Aldım haberini kırıldı belim. Ellerim bağrımda kaldı Seren'im. Tutuldu dizlerim kilitlendi dilim. Ne kadar zormuş evlat acısı. Mehmet'in evinin tek goncası. O güzel gözlerin gülmez mi oldu. Gencecik yaşta sararıp soldu. Üstümden bir ton yük geçti Seren'im. Duyduğum gördüğüm hayal mi sandım. Acı ölüm genç ölüm yürekten yandım. Yaz ayında sanki kıştı Seren'im" sözleri okuyanları ağlattı

Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not

ARACIN SON HALİ HIZIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kaza, 11 Eylül Pazar sabah saat 07.40 sıralarında Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarında meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka'ya yönüne giden Emre Macit (30) kullandığı 34 FGS 521 plakalı otomobil ile viraja süratli girdi.

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Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not

Virajı alamayarak bariyerlere çarpan otomobil savrularak tramvay yoluna geçti.

Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not

Burada bir süre sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not

YAVRU KÖPEK DE ÖLDÜ

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumunda bulunan Esra Macit (28) ile Seren Ergin (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

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