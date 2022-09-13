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Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not
Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
07:58
Son dakika | Seren de kurtulamadı! Feci kazada Seren Ergin için dikkat çeken not
İzmir'e İngiltere'den diş tedavisi için gelen Emre Macit'in (30) kullandığı otomobil virajda kontrolden çıktı. Takla atan otomobilin sürücüsü Emre Macit ile kardeşi Esra Macit (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Seren Ergin (30) de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Seren Ergin'in bir yakını tarafından genç kıza hitaben yazılan şiir yürekleri dağladı.