Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar
Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 08:12

SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da boksör sevgilisi tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürülen Zeynep Şenpınar dosyasıyla ilgili kararını verdi. Daire heyeti, boksör olan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'na, "kasten öldürme" suçundan verilen "müebbet" hapis cezasını onadı.

MEVLÜT HASGÜL
SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 2020'de boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında tartışma yaşanırken, Kemaloğlu Şenpınar'ı dövdü.

SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

37 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Daha sonra mutfağa giderek eline ekmek bıçağı alan Kemaloğlu, genç kızı 37 defa bıçakladı. Olayın ardından kendisini de bıçaklayan cani Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise, tedavisinin ardından tutuklandı. Yaşanan olayla ilgili olarak Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

Mahkeme heyeti, Zeynep Şenpınar'ın katili Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Bunun üzerine, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulunuldu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu.

SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

YARGITAY İTİRAZLARI REDDEDEREK HÜKMÜ ONADI
İstinafın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı

SON DAKİKA