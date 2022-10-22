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SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar
Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
08:12
SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da boksör sevgilisi tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürülen Zeynep Şenpınar dosyasıyla ilgili kararını verdi. Daire heyeti, boksör olan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'na, "kasten öldürme" suçundan verilen "müebbet" hapis cezasını onadı.