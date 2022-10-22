SON DAKİKA | Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksör sevgili için flaş karar

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise, tedavisinin ardından tutuklandı. Yaşanan olayla ilgili olarak Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.