Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü'yü itti ‘bay bay’ dedi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:36
SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü'yü itti ‘bay bay’ dedi
Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıktı.