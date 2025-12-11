Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü'yü itti ‘bay bay’ dedi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:36

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü'yü itti ‘bay bay’ dedi

Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıktı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
  • ABONE OL
SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Son dakika haberi: Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, cinayet suçlamasıyla yurtdışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. SABAH, Güllü'nün cinayetin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma dosyasına giren çok önemli bilgilere ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

'ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ'

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

VALİZLER BAGAJDAYKEN GÖZALTI

Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporları, ses kayıtları ve teknik takip bulgularında olayın "tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesine olanak sağlayan kuvvetli ve somut deliller elde edildiği, dosyada gizli tanık bulunmadığı, soruşturmanın tamamen somut deliller üzerine kurulduğu ifade edildi. Şüpheliler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

ARKADAŞ EVİNDE KALDILAR

SABAH, yurtdışına kaçmaya çalışan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce hazırladıkları valizlerle binadan çıkış anlarına ilişkin kamera kayıtlarına ulaştı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Gülter ve Ulu ile ev sahibi genç kızın ellerinde bavulla binadan ayrıldıkları görüldü. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu'nun birkaç hafta önce Büyükçekmece'deki binaya geldiği ve burada ikamet eden arkadaşlarının yanında kaldıkları belirtildi.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

SAVCI ÖKSÜZ: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ TİTİZ ÇALIŞTIK

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

ADIM ADIM TAKİP

Ses kayıtlarını inceleme sonucunun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Gülter ile Ulu, teknik ve fiziki takibe alındı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Operasyondan iki gün önce Güllü'nün kızı Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'de bir kız arkadaşının evinde, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. Bir gün önce ise Gülter özel bir araçla Yalova'ya giderek Ulu ile buluştu. Ertesi gün aynı araçla yeniden İstanbul Büyükçekmece'ye döndüler.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

Saatler süren bekleyiş, soruşturma birimlerinde firarın artık kesinleştiği değerlendirmesini güçlendirdi. Gülter ve Ulu'nun firar hazırlığının netleşmesi üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla ekipler operasyon için harekete geçti ve ikiliyi kaçmak üzereyken yakaladı.

SON DAKİKA | Sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! SABAH ses kayıtlarına ulaştı: Güllü’yü itti ‘bay bay’ dedi

ANNESİNE SON SÖZÜ 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' OLDU

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.