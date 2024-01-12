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Giriş Tarihi: 12.01.2024 17:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 18:01

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu

Son dakika haberi: Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. Mohamud'un Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdiği ardından hakkındaki yakalama kararının kaldırıldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olmuştu

Son dakika haberi: Korkunç kaza İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde yaşandı.

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olmuştu

30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Yunus Emre Göçer kaza sonrası hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olmuştu

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olmuştu

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olmuştu

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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