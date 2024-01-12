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SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu
Giriş Tarihi: 12.01.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
18:01
SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanının oğlu Türkiye'ye getirildi, ifade verdi! Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu
Son dakika haberi: Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. Mohamud'un Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdiği ardından hakkındaki yakalama kararının kaldırıldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...