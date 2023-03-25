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SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.03.2023 23:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
23:57
SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
SON ANKET SONUÇLARI: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçim anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin oyunun şu an yüzde 41 seviyelerinde olduğunu belirterek, seçime kadar bu oranın daha da artacağını söyledi. Ali İhsan Yavuz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son anketteki oy oranını da açıkladı. İşte son dakika seçim anketi sonuçları haberi detayları!