SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

"Yine Cumhurbaşkanımız için son anketin yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bu resim ortaya çıktıkça Cumhur İttifakı'nın ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe, Millet İttifakı'nın da ne yaptığı ortaya çıktıkca saflar biraz daha netleşecek."