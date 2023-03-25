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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.03.2023 23:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 23:57

SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

SON ANKET SONUÇLARI: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçim anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin oyunun şu an yüzde 41 seviyelerinde olduğunu belirterek, seçime kadar bu oranın daha da artacağını söyledi. Ali İhsan Yavuz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son anketteki oy oranını da açıkladı. İşte son dakika seçim anketi sonuçları haberi detayları!

SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

Son dakika haberi: AK Parti oy oranı ne kadar? Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı son seçim anketi sonuçları nasıl? AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınında konuştu.

SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

Ali İhsan Yavuz şu açıklamalarda bulundu:

"En son; Mustafa Şen Başkanımız açıkladı. Yeni anketler de var. Sokağın dili de var. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu 2018'dekinin altına düşmeyecek."

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SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

"Bugün yüzde 41 çıkması demek, seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyulacağı anlamına geliyor."

SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

"Seçime yaklaşıldığında kararsızların sayısı azalmaya başladıkça, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh artmaya başlar."


SON DAKİKA: Son seçim anketi sonuçları | Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

"Yine Cumhurbaşkanımız için son anketin yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bu resim ortaya çıktıkça Cumhur İttifakı'nın ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe, Millet İttifakı'nın da ne yaptığı ortaya çıktıkca saflar biraz daha netleşecek."

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