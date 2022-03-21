"Son Dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu şüphesiz ki günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu mücadeleye sahne olan Survivor 2022 son bölümde birleşme partisi öncesinde bugün oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması sonrasında Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı potadan 1 kişi SMS sıralaması sonuçlarıyla bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Kritik eleme gecesinde en az SMS oyuna sahip olan yarışmacı TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından açıklanan SMS sıralaması ile Survivor'da bu hafta elenen isim açıklığa kavuştu. Öte yandan "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (20 MART)

Survivor kim elendi? sorusunun cevabı ile kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyinde potaya giren isimlere ilişkin son dakika detayları şöyle;