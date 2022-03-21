Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022: All Star'da ünlüler (kırmızı) ve gönüllüler (mavi) takımlarının kıyasıya dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı mücadelesi sürüyor. Oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri ardından Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti. Bugünkü (20 Mart 2022 Pazar) kritik dokunulmazlık oyunu ardından başarısız takım kritik eleme konseyinde potaya aday gönderdi. SMS sıralaması sonuçlarına göre bu hafta Survivor'a veda eden isim ise TV8'de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. SMS sıralaması ile Survivor'da bu hafta elenen isim öğrenmek isteyenler ise "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusunu araştırıyor. "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıtları ve tüm ayrıntılar.