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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 02:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 02:17

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022: All Star'da ünlüler (kırmızı) ve gönüllüler (mavi) takımlarının kıyasıya dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı mücadelesi sürüyor. Oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri ardından Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti. Bugünkü (20 Mart 2022 Pazar) kritik dokunulmazlık oyunu ardından başarısız takım kritik eleme konseyinde potaya aday gönderdi. SMS sıralaması sonuçlarına göre bu hafta Survivor'a veda eden isim ise TV8'de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. SMS sıralaması ile Survivor'da bu hafta elenen isim öğrenmek isteyenler ise "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusunu araştırıyor. "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıtları ve tüm ayrıntılar.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!

"Son Dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu şüphesiz ki günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu mücadeleye sahne olan Survivor 2022 son bölümde birleşme partisi öncesinde bugün oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması sonrasında Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı potadan 1 kişi SMS sıralaması sonuçlarıyla bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Kritik eleme gecesinde en az SMS oyuna sahip olan yarışmacı TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından açıklanan SMS sıralaması ile Survivor'da bu hafta elenen isim açıklığa kavuştu. Öte yandan "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (20 MART)

Survivor kim elendi? sorusunun cevabı ile kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyinde potaya giren isimlere ilişkin son dakika detayları şöyle;

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!

20 Mart 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında birleşme partisi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki belki de en kritik dokunulmazlık oyunlarından biri oynanıyor. Zorlu oyunda başarılı olan takım bir sonraki elemeye yeni bir aday çıkarmaktan kurtulurken potada yer alan Survivor Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı ile yeni seçilecek adaylardan birisi Dominik Cumhuriyeti'ndeki son ada konseyine çıkarak, bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak.

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Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!

Kritik eleme gecesinin öncesinde potadaki Survivor Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı'nın yanına eklenecek eleme adaylarının belirlenmesi için 3. ve son dokunulmazlık oyunu mücadelesi için ünlüler ve gönüllüler takımları denizde, plajde kurulan ve güç gerektiren parkurlarda terinin son damlasına kadar mücadele vererek dokunulmazlık sembolünü alan takım olmak için çaba gösterdi.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurlarda haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için yüksek rekabet içerisinde kozlarını paylaşıyor. Skor ve performans bazında en başarılı olan takım dokunulmazlık zırhını elde etti. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı moderatörlüğünde yayınlanan Survivor 2022 son bölümde yalnızca fiziki olarak değil psikolojik olarak da limitlere ulaşan ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki yarışmacılar takımlarından bir kişiyi daha eleme potasına göndermemek için tüm gücüyle mücadelesini sürdürüyor.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 SMS sıralaması ile 20 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı: Şok eleme, kimse beklemiyordu!

Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan oyunda ilk 6 sayıya kadar birbirini kovalayan bir skor durumu hakimdi. 7. oyunda karşılaşan Mert ile Gökhan arasında oynanan mücadelede son anda sayıyı kazanan yarışmacı Mert oldu ve skor 7-6 ünlüler lehine güncellendi. Hikmet ile Atakan'ın kozlarını paylaştığı oyunda Hikmet kazandı ve birbirini takip eden skor durumu devam ederek 7-7'yle skor yeniden beraberliğe taşındı. Ardından Bora ile Ogeday takımlardan seçilerek oyunu kazandıracak sayı için parkurdaki yerini aldı.

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