Son dakika: Süveyş Kanalını tıkayan Ever Given gemisi dünya ticaretini felç etti

Son dakika haberine göre Süveyş Kanalı üzerinde sıkışan ve karaya oturan dev gemi Ever Given büyük bir ekonomik krize neden olmak üzere. Salı günü Süveyş Kanalında kaza yaparak sıkışan ve yakıttan aşılara kadar mal tedariğini zora sokan Ever Green gemisi, hala yerinden oynatılamadı. Petrol fiyatlarının artacak olmasından endişelenirken, çok daha ciddi krizlerin her an yaşanabileceği belirtildi. Bu beklenmedik olayın inanılmaz sonuçları olabilir. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları...