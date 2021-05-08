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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Tam kapanma uzatıldı mı, yasaklar ne zaman bitecek? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 19 Mayıs’ta yasak olacak mı?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:40

| uzatıldı mı, yasaklar ne zaman bitecek? Bayramda var mı, ’ta yasak olacak mı?

uzatıldı mı sorusunun yanıtına ilişkin haberleri peş peşe geldi. Hem İçişleri Bakanı hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı , sokağa çıkma yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tam kapanma uygulanırken sonrasında yaşanacak olan 'ın resmi tatil olması nedeniyle sorusuna yanıt aranıyor. Bu bağlamda; , 19 Mayıs'ta yasak olacak mı? Bayramda var mı, yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika açıklamaları!

SON DAKİKA | Tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs’ta yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek?

uzayacak mı sorusunun yanıtına ilişkin İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamalarında bulundu. 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmanın ardından 18- tarihlerinin de tam kapanma sürecine dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan sorusuna ilişkin merak edilen resmi açıklama geldi. Bu bağlamda, tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs'ta yasak olacak mı? Bayramda var mı, yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs’ta yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Soylu," 'a kadar sürecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz. 17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz.

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SON DAKİKA | Tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs’ta yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek?

Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor."

SON DAKİKA | Tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs’ta yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , ' uzayacak mı? 'ta tam kapanma olacak mı?' sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.

Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

SON DAKİKA | Tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs’ta yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek?

"Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."

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