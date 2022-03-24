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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 21:29

SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemeleri için son dakika açıklamalarında bulundu. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; 2022 çiftçi destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destek ödemeleri çay prim desteği, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, biyolojik mücadele desteği ve hayvan gen kaynakları desteği olmak üzere dağıtılacak. Peki; tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2022 Çiftçi destek ödemeleri/tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili son dakika bilgiler.

SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?

Çiftçi destek ödemeleri için beklenen son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Bu noktada, binlerce kişi "Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemesi hesaplara yattı mı?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Tarımsal destek ödemeleri için yapılan son dakika açıklaması.

SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?
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