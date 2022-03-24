Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu! Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yarın mı?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 21:29

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemeleri için son dakika açıklamalarında bulundu. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; 2022 çiftçi destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destek ödemeleri çay prim desteği, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, biyolojik mücadele desteği ve hayvan gen kaynakları desteği olmak üzere dağıtılacak. Peki; tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2022 Çiftçi destek ödemeleri/tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili son dakika bilgiler.