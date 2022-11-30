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Haberler Yaşam Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden 'deli' diyorlardı şimdi 'kral' diyorlar
Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 06:43

Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden 'deli' diyorlardı şimdi 'kral' diyorlar

Son dakika haberi: Adana'da toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürerken, arazisinde 3 kuyu bulunan Orhan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman herkes bana 'deli' diyordu. Ama şimdi, 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.

MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU
Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Temmuz ayında bulunan 1 milyar dolarlık petrol rezervinden sonra bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları ortaya çıktı. Bölgede toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor.

Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar

Buhur "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'deli' diyerek gülüyorlardı. Ama şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar. Buradan çıkarılan ham petrol günde 12-13 tıra yüklenip Adıyaman'a gidiyor.

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Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar

Adıyaman'dan Erzin'de bulunan limana oradan da gemiyle İzmir Aliağa'ya gidiyor mazot ve benzin olarak ayrıştırılıyor. Çıkan petrol yeryüzüne ne kadar yakınsa o kadar kaliteli olduğunu öğrendim. Buradan da 400 metre gibi bir mesafeden petrol çıkartılıyor" dedi.

Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar

BAKAN AÇIKLADI: "KALİTELİ BİR PETROL"
Adana'nın Ceyhan İlçesi Soysallı Köyü'nde petrol çıkarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları bulundu. Toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor.

Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Soysallı Köyü'nde petrol çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Petrol kuyularında çalışanların sayısı ise 150'ye ulaştı. Çalışanlar için köyde kamp kuruldu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz.

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