Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar

Adıyaman'dan Erzin'de bulunan limana oradan da gemiyle İzmir Aliağa'ya gidiyor mazot ve benzin olarak ayrıştırılıyor. Çıkan petrol yeryüzüne ne kadar yakınsa o kadar kaliteli olduğunu öğrendim. Buradan da 400 metre gibi bir mesafeden petrol çıkartılıyor" dedi.