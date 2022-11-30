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Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden 'deli' diyorlardı şimdi 'kral' diyorlar
Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:41
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
06:43
Son dakika: Tarlasındaki keşif hayatını değiştirecek! Eskiden 'deli' diyorlardı şimdi 'kral' diyorlar
Son dakika haberi: Adana'da toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürerken, arazisinde 3 kuyu bulunan Orhan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman herkes bana 'deli' diyordu. Ama şimdi, 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.