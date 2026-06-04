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Haberler Yaşam SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor
Giriş Tarihi: 04.06.2026 07:26 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 07:27

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Son dakika haberi: TBMM Suça Sürklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda çarpıcı veriler yer aldı. 12-17 yaş arasında suç işleyen çocukların yüzde 47.3'ünün alkol ve yüzde 52.9'unun uyuşturucu madde kullandığına vurgu yapıldı

ÖNDER YILMAZ
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SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Son dakika haberi: TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik 800 sayfayı aşan raporunu milletvekillerine dağıttı. Raporda şu çarpıcı tespit ve öneriler yer aldı:

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Ailevi risk faktörlerinin önlenmesi ve ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlara yönelik gerekli psikoterapötik müdahalelerin yapılabilmesi için aile sağlığı merkezleri bünyesinde "aile terapisti" modeli oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalı.

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SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

UYUŞTURUCU TEHLİKESİ

Komisyonumuzca ülkemiz genelinde 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan 4 bin 989 çocukta tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen kesitsel bilimsel araştırmada; 12-17 yaş grubu çocukların yüzde 83,4'ünün sigara içtiği, yüzde 47,3'ünün alkol ve yüzde 52,9'unun uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığı tespit edilmiştir.

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SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Tütün, alkol, madde, dijital ve kumar bağımlılıklarına yönelik önleme çalışmaları artırılmalı.

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

İNDİRİM YAPILMASIN

Çocukların uyuşturucu ve alkol etkisi altında işlenen ve ağır ceza mahkemesinin alanına giren suçlar için ceza infaz sürecinde uygulanan hafifletici hükümler işletilmemeli.

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Ceza indirimleri, kasten öldürme ve netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları bakımından 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında, hâkimin takdirine bırakılmalı.

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

2009 yılından sonra doğanlara tütün ve tütün ürünlerinin ömür boyunca satışı yasaklanmalı.

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Çevrim içi kumar, yasa dışı bahis, madde kullanımını özendirme ve dijital şiddet gibi alanlara yönelik özel izleme, erken uyarı ve hızlı müdahale sistemleri kurulmalı.

Kapalı sohbet grubu veya oyun platformlarına yönelik siber denetimler ve taramaları güçlendirecek yasal düzenlemeler yapılmalı.

SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Bağımlılıkla mücadele politikalarında ceza, infaz, rehabilitasyon, adli yönlendirme ve entegrasyon boyutları yeniden yapılandırılmalı.

#TBMM

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