SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor

Çevrim içi kumar, yasa dışı bahis, madde kullanımını özendirme ve dijital şiddet gibi alanlara yönelik özel izleme, erken uyarı ve hızlı müdahale sistemleri kurulmalı.



Kapalı sohbet grubu veya oyun platformlarına yönelik siber denetimler ve taramaları güçlendirecek yasal düzenlemeler yapılmalı.



