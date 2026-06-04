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SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor
Giriş Tarihi: 04.06.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 07:27
SON DAKİKA | TBMM Suça Sürüklenen Çocukları raporunda çarpıcı tespit! Alkol çocukları suça sürüklüyor
Son dakika haberi: TBMM Suça Sürklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda çarpıcı veriler yer aldı. 12-17 yaş arasında suç işleyen çocukların yüzde 47.3'ünün alkol ve yüzde 52.9'unun uyuşturucu madde kullandığına vurgu yapıldı