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Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:22

Son dakika: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken "diş izleri" detayı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baygın halde olduğu ve uyanmadığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeri ayrıntılar ortaya çıktı. Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi bulunduğu öne sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Murat ÜRTEKİN
Son dakika: Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken diş izleri detayı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Uyanmıyor" denilerek hastaneye getirilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı anlaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 5 kişiden biri olan anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi. Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken diş izleri detayı

Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, anne B.Y.'nin iddiaya göre Sıla bebeğin baygın halde olduğu ve uyanmadığı şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken diş izleri detayı

Hastanede bebeği muayene eden doktor, bebeğin vücudunda darp izleri ve genital bölgesinde morluklar fark etti. Durumu polise bildiren doktorun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Durumu ağır olan bebek, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan beyin ameliyatının ardından minik Sıla Y., yoğun bakım ünitesine alındı.

Son dakika: Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken diş izleri detayı

"BEBEĞİN BEZİNDE KANA BENZER LEKELER GÖRDÜM"

Soruşturma çerçevesinde anne B.Y. ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, iddiaya göre bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi.

Son dakika: Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken diş izleri detayı

İddiaya göre anne B.Y. ifadesinde, ilk olayda kendisine çocuğunun düştüğünün söylendiğini belirtti. Eve döndüğünde çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden anne, hastaneye giderek durumu anlattığını ve tedavi sonrası çocuğun eve gönderildiğini söyledi.

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