Son dakika: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken "diş izleri" detayı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Uyanmıyor" denilerek hastaneye getirilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı anlaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan 5 kişiden biri olan anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi. Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...