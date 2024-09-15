Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
18:22
Son dakika: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe ilişkin şok ifadeler! Dikkat çeken "diş izleri" detayı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baygın halde olduğu ve uyanmadığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeri ayrıntılar ortaya çıktı. Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi bulunduğu öne sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...