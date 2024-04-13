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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 17:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 17:57

SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

Son dakika haberi: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan teleferik faciasının bilirkişi ön raporuna göre bakımsızlık sonucu meydana geldiği belirlenirken, periyodik bakımlarının da yapılmadığı öğrenildi. SABAH teleferik kazasına ilişkin çok çarpıcı görüntülere ulaştı.

İLKER TURAK
SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

Son dakika haberi... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

Yaşanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülürken, soruşturma kapsamında sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptı.

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SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapora ilişkin bilgi verdi. Bakan Tunç, ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER

SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ayrıca, ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının tespit edildiği, teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

SABAH ÇARPICI GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Teleferiğin periyodik bakımlarının da yapılmadığı öğrenilirken, SABAH, teleferik faciasına ilişkin çok çarpıcı görüntülere ulaştı. SABAH'ın ulaştığı olay yerine ilişkin fotoğraflarda, hasarlı makara sistemi ve taşıyıcı direğin bağlantı noktasından koptuğu görüntüler yer alırken, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca'da Tünektepe Teleferik Tesisi'nin 2017'deki ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini açıkladı.

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