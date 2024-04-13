SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!

Yaşanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülürken, soruşturma kapsamında sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptı.

