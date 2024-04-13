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SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
17:57
SON DAKİKA | Teleferik kazasına ilişkin SABAH çok çarpıcı görüntülere ulaştı: Facia bakımsızlıktan gelmiş!
Son dakika haberi: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan teleferik faciasının bilirkişi ön raporuna göre bakımsızlık sonucu meydana geldiği belirlenirken, periyodik bakımlarının da yapılmadığı öğrenildi. SABAH teleferik kazasına ilişkin çok çarpıcı görüntülere ulaştı.