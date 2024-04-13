Video Yaşam Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER
Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER

Teleferik kazasında ihmaller zinciri: Facia bakımsızlıktan gelmiş! | VİDEOHABER

13.04.2024 | 17:42

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan teleferik faciasının bilirkişi ön raporuna göre bakımsızlık sonucu meydana geldiği belirlenirken, periyodik bakımlarının da yapılmadığı öğrenildi. SABAH teleferik kazasına ilişkin çok çarpıcı görüntülere ulaştı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülürken, soruşturma kapsamında sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptı.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapora ilişkin bilgi verdi. Bakan Tunç, ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

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