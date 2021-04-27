SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

"YASAL MECRALAR DURURKEN NEDEN ONLİNE MECRADA ÜNLÜLERİN İTİBARINI KENDİNE SİPER EDEREK BÖYLE BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜLER?"

18 yıldır reklamcılık sektöründe olduğunu belirten Çağrı Keskin, televizyonda gördüğü, online mecralarda gördüğü her türlü reklama karşı temkinli yaklaştığını söyledi. "Arkasında bir şey olabilir mi?, Ne söylemeyi istiyor? Ne vaat ediyor tüketiciye?" diye sorularla reklamlara baktığını ifade eden Keskin, Thodex reklam kampanyalarında da birtakım lüks arabaların ve yüzlerce telefon gibi ürünlerin karşılıksız hediye edildiğini gözlemlediğini vurguladı. Keskin, reklamcı gözüyle insanın bazı şeyleri sorguladığını dile getirerek, "Yasal ve konvansiyonel mecralar dururken neden bu insanlar online mecra üzerinden bir sürü ünlünün itibarını kendine siper ederek böyle bir kampanya yürüttüler?