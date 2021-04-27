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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor
Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:49

SON DAKİKA! 'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

Son dakika haberler... Kripto para şirketi 'in kurucusu , arkasında çok sayıda mağdur bırakarak yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla yurtdışına kaçmıştı. 18 yıllık reklamcı 'in 20 Aralık 2020'de attığı bir tweet ile Thodex şirketinin dolandırıcı olduğunu bildiği ortaya çıktı. Yaşanılan dolandırıcılık olayını değerlendiren Keskin, "Bir söz var; 'Bedava peynir sadece fare kapanında olur'. Burada bir fare kapanı kurulmuş ve bir şeyler vaat ediliyor insanlara. Buradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulundum" dedi. Keskin'in açıklamasına göre, attığı tweet ile dolandırıcılığı önceden bildiği ortaya çıkınca insanlar deyim yerindeyse kendisine 'kahin' muamelesi yaparak geleceğe dair tahminlerde bulunmasını istemiş. Keskin, karşılaştığı bu soruların yaşanan dolandırıcılık olayını doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

firmasının CEO'su Fatih Özer'in 22 Nisan'da hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 22 Nisan'daki bu olayın ardından MASAK, kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koymuştu. Thodex'in böyle bir dolandırıcılık olayına karışabileceğini 4 ay öncesinden "Thodex denen kripto para borsası bunca ünlüyü tanıtımlarında kendine siper ettiğine göre kesin arkasından bir vurgun hikâyesi patlayacak. Demişti dersiniz" ifadeleri ile bilen 42 yaşında İletişim Danışmanı olan , nasıl böyle bir öngörüde bulunduğunu anlattı.

SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

"YASAL MECRALAR DURURKEN NEDEN ONLİNE MECRADA ÜNLÜLERİN İTİBARINI KENDİNE SİPER EDEREK BÖYLE BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜLER?"

18 yıldır reklamcılık sektöründe olduğunu belirten , televizyonda gördüğü, online mecralarda gördüğü her türlü reklama karşı temkinli yaklaştığını söyledi. "Arkasında bir şey olabilir mi?, Ne söylemeyi istiyor? Ne vaat ediyor tüketiciye?" diye sorularla reklamlara baktığını ifade eden Keskin, reklam kampanyalarında da birtakım lüks arabaların ve yüzlerce telefon gibi ürünlerin karşılıksız hediye edildiğini gözlemlediğini vurguladı. Keskin, reklamcı gözüyle insanın bazı şeyleri sorguladığını dile getirerek, "Yasal ve konvansiyonel mecralar dururken neden bu insanlar online mecra üzerinden bir sürü ünlünün itibarını kendine siper ederek böyle bir kampanya yürüttüler?

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SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

Önce bunu sorgulayarak başlıyorsunuz. Dolayısıyla orada beni tedirgin eden bir durum vardı. Markanın sahibi 25 yaşında genç bir adam. Daha önceki ticari girişimlerine ve işlerine dair herhangi bir bilgimiz yok. Bu kadar para harcaması şüphe uyandıran bir durum. Ben de buradan yola çıkarak 'Neden bu kadar para harcanıyor?

SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

Bunun sonunda ne amaçlanıyor' diye düşündüm. Bir söz var; Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Burada bir fare kapanı kurulmuş ve bir şeyler vaat ediliyor insanlara. Buradan yola çıkarak böyle bir tahminde bulundum ama açıkçası tutacağını da beklemiyordum" diye konuştu.

SON DAKİKA! Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay önce böyle duyurmuş! İnsanlar ona 'kahin' muamelesi yapıyor

İNSANLAR KAHİN MUAMELESİ YAPTI

firması için 20 Aralık 2020'de attığı bir tweet ile "Thodex denen kripto para borsasının arkasından bir vurgun hikâyesi patlayacak" ifadelerinin ardından nasıl tepkilerle karşılaştığını anlatan Keskin, karşılaştığı tepkilerin yaşanan dolandırıcılık olayını doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

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