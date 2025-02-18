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SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen'den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:42
SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen'den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!
Manisa'da Mehmet Ensar Özden'in kullandığı otomobil emniyet şeridinde park halindeki tankere çarptı. Feci kazada sürücü Mehmet Ensar Özden ile Gizem Özmen kurtarılamadı. Gizem Özmen'in TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…