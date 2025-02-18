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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen'den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:42

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen'den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!

Manisa'da Mehmet Ensar Özden'in kullandığı otomobil emniyet şeridinde park halindeki tankere çarptı. Feci kazada sürücü Mehmet Ensar Özden ile Gizem Özmen kurtarılamadı. Gizem Özmen'in TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA
SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen’den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!

Kaza, 15 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Mehmet Ensar Özden yönetimindeki 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen’den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

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SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen’den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!

Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen’den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!

Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Gizem Özmen’den acı haber: Manisa’daki tanker faciasında can verdi!

INSTAGRAM VE TİKTOK'TA BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

TikTok'ta geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi.

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