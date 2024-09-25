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Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:59

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı lüks sitenin 5'inci katından ölüme atladı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un erkek arkadaşının Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu bilgisine ulaşıldı. İntihar notunda "Günlerdir can çekişiyordum" yazan Kübra Aykut için bugün memleketi Bursa'da cenaze töreni yapıldı. Cenazede Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğulurken, Dilan Polat ve Engin Polat'ın çevresindeki koruma ordusu dikkatlerden kaçmadı.

İHA
SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!

Sosyal medyanın konuştuğu olay, dün gece saatlerinde İstanbul Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde yaşandı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!

Edinilen bilgiye göre, Tiktok fenomeni Kübra Aykut, 5'inci kattaki evinden ölüme atladı. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!

CENAZESİ MEMLEKETİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kübra Aykut'un cansız bedeni, İstanbul'da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ DE DÜĞÜNE KATILDI

Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.

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