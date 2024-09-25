Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
14:59
SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut için cenaze töreni: Sevgilisi Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu!
Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı lüks sitenin 5'inci katından ölüme atladı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un erkek arkadaşının Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu bilgisine ulaşıldı. İntihar notunda "Günlerdir can çekişiyordum" yazan Kübra Aykut için bugün memleketi Bursa'da cenaze töreni yapıldı. Cenazede Enes Çetinkaya gözyaşlarına boğulurken, Dilan Polat ve Engin Polat'ın çevresindeki koruma ordusu dikkatlerden kaçmadı.