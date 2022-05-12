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Haberler Yaşam SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye'nin sırası
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:41

SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye'nin sırası

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 2021 doğum istatistiklerini çıkardı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerin cinsiyeti, doğdukları yerlere göre çıkartılan listede dikkat çeken detaylar göze çarpıyor. Peki Türkiye'de en çok bebek hangi ilimizde dünyaya geldi. Erkek bebeklerin kız bebeklere oranı ne oldu. TÜİK öte yandan İstanbul'da en çok nerelinin yaşadığını da belirledi. İşte dilkat çeken detaylar...

SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye’nin sırası

TÜİK, Türkiye genelinde 2021 yılının doğum istatistiklerini yayımladı. Peki en çok doğum hangi ilde gerçekleşti. İşte dikkat çeken ayrıntılar.

İSTATİSTİKLER AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye’nin sırası

Buna göre, 2021'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2021'de 1,7 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

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SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye’nin sırası

DOĞURGANLIK EN FAZLA ŞANLIURFA'DA

Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,81 çocukla Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 3,18 çocukla Şırnak, 2,78 çocukla Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,21 çocukla Kütahya, 1,25 çocukla Bartın, 1,26 çocukla Zonguldak olarak sıralandı.

SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye’nin sırası

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2020 yılında 1,50 çocuk olurken, AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,83 çocukla Fransa olduğu, bu ülkeyi 1,80 çocukla Romanya'nın izlediği görüldü. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke ise 1,13 çocukla Malta oldu.

SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye’nin sırası

Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında binde 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

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