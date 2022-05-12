Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye'nin sırası
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
11:41
SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye'nin sırası
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 2021 doğum istatistiklerini çıkardı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerin cinsiyeti, doğdukları yerlere göre çıkartılan listede dikkat çeken detaylar göze çarpıyor. Peki Türkiye'de en çok bebek hangi ilimizde dünyaya geldi. Erkek bebeklerin kız bebeklere oranı ne oldu. TÜİK öte yandan İstanbul'da en çok nerelinin yaşadığını da belirledi. İşte dilkat çeken detaylar...