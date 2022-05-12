SON DAKİKA | TÜİK verileri açıkladı! Doğum oranında dikkat çeken istatistik: İşte AB ülkeleri arasında Türkiye’nin sırası

Buna göre, 2021'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2021'de 1,7 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.