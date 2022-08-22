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SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep'teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!
Giriş Tarihi: 22.08.2022 12:33
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
12:38
SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep'teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!
Son dakika: Gaziantep'teki kaza yürekleri dağlamıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de korkunç olayda hayata gözlerini kapamıştı. Meslektaşlarının sözleri ise milyonları duygulandırdı…