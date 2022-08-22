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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep'teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!
Giriş Tarihi: 22.08.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 12:38

SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep'teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

Son dakika: Gaziantep'teki kaza yürekleri dağlamıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de korkunç olayda hayata gözlerini kapamıştı. Meslektaşlarının sözleri ise milyonları duygulandırdı…

SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan olay önceki gün Gaziantep'te yaşanmıştı… Kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarpmıştı. Kaza sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'i meslektaşları anlattı.

SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Kemal Karagöz, olayı duyunca çok üzüldüğünü söyledi. Arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini öğrendiklerinde inanamadıklarını anlatan Karagöz, "Sevdiğimiz arkadaşlarımızdı. Gaziantep'te birçok habere kendileriyle gittik. Birçok kez beraber yemek yedik, oturup haber yaptık. Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin" dedi.

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SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

Karagöz, Muhammed ve Umut'un camiada çok sevildiğini ifade ederek, "Güler yüzlü, mütevazi oldukça saygılılardı. Hiç kimseyi kırmazlardı. İnsanın inanası gelmiyor. Basın camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Diyecek bir söz bulamıyorum. Düğümlendik, çok üzüldük. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

'HERKES GÜZEL ŞEYLERLE ANIYOR KARDEŞLERİMİZİ'

AA muhabiri Adsız Günebakan ise trafik kazası ihbarıyla olay yerine gittiğini belirterek, zor bir gün yaşadıklarını aktardı.

Umut ve Muhammet'in sürekli sahada beraber çalıştıkları meslektaşları olduğunu belirten Günebakan, "İkisi de hayat dolu, ikisi de gencecik, çok iyi insanlardı. İkisi de bu dünyada iyi birer iz bırakmışlar. Çünkü arkalarından herkes güzel şeylerle anıyor kardeşlerimizi." diye konuştu.

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SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Gazeteci Mikail Tanrısever de meslektaşlarının hayat dolu olduklarını anlatarak, arkadaşlarına Allah'tan rahmet ailelerine sabır diledi. Abdulkadir ve Umut'un sigara dahi kullanmayan pırıl pırıl gençler olduğunu dile getiren Tanrısever, iki genç arkadaşını şöyle anlattı: "İki hafta önce Muhammed ziyaretime gelmişti. Güzel bir fotoğraf makinesi almış, sevinçten kıpır kıpırdı. Makinesiyle 'fotoğrafımı çeker misin?' demişti, belki de o son fotoğrafıydı. İyi ki de çekmişim. Umut da aynı keza hayat dolu biriydi. Üniversiteden beri hep işlerinde başarılıydı. Acımız çok büyük, ne diyeceğimi bilemiyorum. Onun başına gelen yarın bizim başımıza da gelebilir. Bu meslek böyle ama şuna inanıyorum ki onlar iyi niyetiyle, salih davranışlarıyla oradalardı. Yardım için ordalardı bundan dolayı hayatlarını kaybettiler. Demek ki Rabb'im bizden daha çok sevmiş diyorum. Mekanları cennet olsun."

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