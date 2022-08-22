SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı!

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Gazeteci Mikail Tanrısever de meslektaşlarının hayat dolu olduklarını anlatarak, arkadaşlarına Allah'tan rahmet ailelerine sabır diledi. Abdulkadir ve Umut'un sigara dahi kullanmayan pırıl pırıl gençler olduğunu dile getiren Tanrısever, iki genç arkadaşını şöyle anlattı: "İki hafta önce Muhammed ziyaretime gelmişti. Güzel bir fotoğraf makinesi almış, sevinçten kıpır kıpırdı. Makinesiyle 'fotoğrafımı çeker misin?' demişti, belki de o son fotoğrafıydı. İyi ki de çekmişim. Umut da aynı keza hayat dolu biriydi. Üniversiteden beri hep işlerinde başarılıydı. Acımız çok büyük, ne diyeceğimi bilemiyorum. Onun başına gelen yarın bizim başımıza da gelebilir. Bu meslek böyle ama şuna inanıyorum ki onlar iyi niyetiyle, salih davranışlarıyla oradalardı. Yardım için ordalardı bundan dolayı hayatlarını kaybettiler. Demek ki Rabb'im bizden daha çok sevmiş diyorum. Mekanları cennet olsun."